MÉXICO.- Trump propone activar el Artículo 5 de la OTAN para "proteger" la frontera con México

Archivo - EEUU/México.- Trump sugiere invocar el Artículo 5 de la OTAN para "proteger" su frontera con México - Europa Press/Contacto/Carlos A. Moreno - Archivo

MÉXICO, 23 Jan (EUROPA PRESS)

Donald Trump, quien reside actualmente en la Casa Blanca, recientemente sugirió en la plataforma Truth Social la posibilidad de haber invocado el Artículo 5 de la OTAN para solicitar la asistencia de sus 32 países miembros en la salvaguarda de la frontera sur de Estados Unidos frente a lo que describe como "invasiones" de migrantes indocumentados. "Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas", expresó.

Este comentario lo emitió tras su participación en el Foro Económico Mundial, donde insistió en su percepción de que Estados Unidos contribuye a la OTAN más de lo que recibe a cambio. "El problema con la OTAN es que estaremos allí para ellos al 100%, pero no estoy seguro de que ellos estarían para nosotros si los llamáramos", señaló durante el evento en Davos, Suiza.

El Artículo 5, que estipula que un ataque a un miembro de la OTAN es considerado un ataque contra todos los miembros, ha sido la base de este conglomerado de países desde su creación en 1949. Este principio solo fue invocado una vez, después de los ataques de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 en suelo estadounidense.

La propuesta de Trump surge en un contexto donde la Casa Blanca ha intensificado su discurso en la lucha contra los cárteles, exigiendo "resultados" al gobierno de Claudia Sheinbaum en su batalla contra el narcotráfico. Trump aseveró el pasado 9 de enero que "Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México", marcando una postura desafiante frente a la situación de seguridad en la región.