VÍDEO: Montero reta a Ayuso a aclarar si apoya el trato de Trump a los inmigrantes y mujeres y sus gestos colonialistas

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha retado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si comparte el trato que el presidente estadounidense, Donald Trump, da a los migrantes que llegan a su país, sus políticas sobre igualdad de género o el gesto, a su juicio, propio del colonialismo, de querer cambiar el nombre del Golfo de México para rebautizarlo como Golfo de América.

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso al preguntársele sobre el hecho de que Ayuso se haya ofrecido a explicar "personalmente" a Trump que España no quiere formar parte de los BRICS, el conglomerado que agrupa a los llamados países emergentes.

Montero ha recordado el hecho de que Ayuso "se alinée con el señor Trump no es ninguna novedad" pues las políticas del PP "son políticas trumpistas, populistas", "discriminan a una parte de la sociedad" y "ridiculizan a aquellos que tienen menos capacidad para defenderse"

Pero, a su juicio, lo que tiene que explicar la presidenta madrileña es si está de acuerdo con Trump en que "no se respeten los Derechos Humanos" de los inmigrantes o en que "las mujeres no estén en igualdad de condiciones" que los hombres.

¿COMPARTE QUE CUESTIONE EL ORDEN INTERNACIONAL?

"¿Comparte que se pueda cuestionar el orden internacional intentando denominar a determinados accidentes geográficos del conjunto del mundo de una manera concreta que abundan en el colonialismo del que salimos hace muchos siglos?", ha agregado.

"No se puede estar criminalizando permanentemente a los inmigrantes, no se puede atentar contra la igualdad de hombres y mujeres y no se puede tener un discurso en el que aquellos que atentaron contra la democracia en el asalto al Capitolio reciban justamente este trato de favor por parte del señor Trump", ha incidido la vicepresidenta.

Por todo ello, ha reiterado que el regreso de Trump a la Casa Blanca "es una mala noticia para el conjunto de la esfera internacional", pero que, en todo caso, el Gobierno español "respeta el que los estadounidenses hayan elegido democráticamente que sea el presidente para los próximos años".

