VÍDEO:Ayuso pide "dejar en paz" al Rey y defiende que España debe estar "profundamente orgullosa" de su legado en México

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Audiovisual del Gobierno regional, en Madrid Content City, a 12 de diciembre de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). El Plan contempla ayudas a la producción cinemato - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

TRES CANTOS 18 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles "dejar en paz" al rey Felipe VI y ha defendido que España debe estar "profundamente orgullosa" de su legado en México.

Así lo ha manifestado desde Tres Cantos, donde se ha celebrado de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno, después de que el rey Felipe VI reconociera el lunes que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

Asegura que la polémica creada a raíz de estas declaraciones es algo que "venían buscando los comunistas", por lo que ha pedido "dejar en paz" a Felipe VI, que es "el Rey de todos". "Lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa", ha reivindicado.

Así, ha subrayado que se llevó "la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie". "También digo forma civilizada porque era justo lo que no ocurría hasta que llegamos los españoles en poblaciones indígenas que, por cierto, se unieron a Hernán Cortés, que fue el padre del mestizaje, del que todos hoy deberíamos, por lo menos lo estamos nosotros, profundamente orgullosos", ha defendido.

La presidenta ha subrayado que México y España tienen "una historia compartida" y no se entendería "una nación sin la otra", por lo que ha pedido que se deje de "retorcer el pasado con las gafas populistas del presente".

"Los gobiernos que no toman responsabilidades actuales son los que siempre están con el espejo retrovisor, si se fijan, guerras civiles, revoluciones del pasado, lo mismo de siempre. No creo que sea responsabilidad nuestra la situación que tiene México en cuanto a inseguridad y otros problemas. No es de España", ha señalado, a la vez que ha apostillado que la Comunidad lleva "años trabajando por la hermandad y la unión".

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