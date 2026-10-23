Miami Dade Collegue y CIS University sellan una alianza estratégica

Firma convenio Miami Dade College Creditos CIS UNIVERSITY - Cedida

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS)

La educación vuelve a tender puentes entre España y Estados Unidos. Miami Dade College (MDC), una de las instituciones de educación superior más importantes de Estados Unidos, y CIS University han firmado en Madrid un convenio de cooperación estratégica que abre una nueva etapa de colaboración académica entre ambos países. El acuerdo, suscrito por la presidenta de CIS University, la Dra. María Díaz de la Cebosa, y la presidenta de Miami Dade College, la Dra. Madeline Pumariega, contempla el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, emprendimiento e intercambio académico, teniendo como eje principal la implantación de The Idea Center en el campus madrileño.

Ambas instituciones llevan años colaborando en distintas iniciativas educativas y sociales, especialmente a través del Programa Camino de Santiago, en el que estudiantes de Miami Dade College comparten una experiencia de liderazgo e intercambio cultural junto a jóvenes españoles e internacionales.

Con este nuevo convenio, Miami Dade College exportará por primera vez a España el modelo de The Idea Center: un espacio de emprendimiento donde estudiantes, investigadores y empresas desarrollarán proyectos de alto impacto, con la tecnología emergente como herramienta transversal de aprendizaje. El objetivo es que el alumnado transforme ideas en proyectos empresariales viables, desarrollando liderazgo, pensamiento crítico y resolución de problemas reales.

A partir del próximo curso académico, ambas universidades pondrán también en marcha programas de intercambio para estudiantes, investigadores y profesores, favoreciendo la movilidad internacional y el desarrollo de proyectos conjuntos en investigación aplicada y transformación digital.

"La inteligencia artificial está transformando nuestra forma de aprender y trabajar, pero el verdadero liderazgo seguirá dependiendo de las personas. Nuestro compromiso es formar profesionales capaces de utilizar la tecnología con criterio, creatividad y responsabilidad", afirma la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University.

Con este convenio, Madrid se consolida como punto de encuentro entre dos referentes académicos, y CIS University se convierte en uno de los primeros campus universitarios europeos en integrar el modelo de The Idea Center, favoreciendo la creación de redes internacionales entre estudiantes, empresas e instituciones.