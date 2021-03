Miembros de CD piden procesar a la alcaldesa de Bogotá por criticar la petición de sobreseimiento del caso Uribe

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros del partido Centro Democrático han pedido investigar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por sus críticas a la petición de la Fiscalía de sobreseimiento del caso contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por considerar que no existen pruebas suficientes para que sea juzgado por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.

"He solicitado que se revise el trino de la alcaldesa Claudia López en donde manifiesta que van a ganar las elecciones. Me pregunto, ¿esto no es participación política? Todos sabemos que un alcalde, un gobernador o un funcionario público de este nivel no puede hacerlo. Es un delito", ha declarado la representante por Meta del CD, Jennifer Arias.

López apuntó tras conocerse el viernes la noticia que "no hay mucho de qué sorprenderse". "Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas", dijo.

Para Arias, igual que para otros miembros del parito de Uribe, "es absurdo que una alcaldesa, que debería estar preocupada por la seguridad de Bogotá y todo el proceso de vacunación, este es pendiente de hacer política". "Es supremamente grave. Esperamos que la Procuraduría lo revise perentoriamente", ha remachado, según recoge la emisora Caracol Radio.

El viernes el fiscal Gabriel Jaimes pidió al juez que encabeza el caso que le permita archivar el proceso iniciado en 2018 por el Tribunal Supremo. Con su autorización, la Fiscalía prevé dar carpetazo así al expediente contra Uribe tras seis meses de recolección de pruebas y en medio de numerosas denuncias vertidas por el exsenador Iván Cepeda, que acusa a la Fiscalía de falta de imparcialidad.

La decisión del fiscal Jaimes ha generado el rechazo del senador por el Polo Democrático Iván Cepeda, a quien Uribe acusó de manipulación de testigos, y ha anunciado que presentarán una demanda contra él por prevaricación.

EL CASO CONTRA URIBE

El proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.

Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.

Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.