Milei designa a un militar como ministro de Defensa de Argentina por primera vez en democracia

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, Carlos Presti, ha sido elegido por el presidente Javier Milei para ocupar el cargo de ministro de Defensa, una decisión inédita desde el regreso del país a la democracia. Además, Alejandra Monteoliva será la próxima ministra de Seguridad.

Ambos ocuparán sus cargos el próximo 10 de diciembre en sustitución de Luis Petri en Defensa y de Patricia Bullrich en Seguridad. Petri estará en la Cámara de Diputados, mientras que Bullrich será la presidenta del grupo del partido La Libertad Avanza en el Senado, según un comunicado oficial.

El texto presidencial destaca que el teniente general Carlos Presti es "una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas". "Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", ha argumentado.

Petri ha apuntado que "reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa". "Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!", ha añadido.

Monteoliva, 'número dos' de Bullrich hasta ahora, es "una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich que establece una lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, el mantenimiento del imperio de la ley y el orden de las calles".

Bullrich también ha celebrado el nombramiento de Monteoliva en redes sociales y ha agradecido a Milei "por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga".

"Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden", ha subrayado.