Miles de profesores argentinos, en huelga para protestar contra la reanudación de las clases en Buenos Aires

Organizaciones de profesores de Buenos Aires han salido a la calle en el marco de una huelga para protestar contra el fallo de la Justicia argentina que avala la celebración de clases presenciales a pesar de que el presidente, Alberto Fernández, emitió un decreto en el que dictaba su suspensión por la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) ha aseverado que el fallo, respaldado por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, supone una "violación de la Constitución", lo que ha llevado a los trabajadores a convocar un paro docente para esta jornada.

"En este momento todos debemos contribuir a mejorar la situación sanitaria colectiva. Hoy el cuidado de nuestra salud y el de nuestra sociedad está dado por el respeto a las normas establecidas", recoge el documento de la UTE, que alerta de que "si la Justicia viola la Constitución, paramos".

Así, ha acusado al Gobierno de Rodríguez de dar prioridad a su carrera electoral y al "marketing político sobre el cuidado y la vida de todos los porteños". "Presiona para sostener la presencialidad en contra de las normas dictadas por la nación", reafirma.

El anuncio ha llegado después de que un tribunal apoyara al edil, aliado del expresidente Mauricio Macri, que presentó un recurso contra las medidas impuestas desde el Gobierno, que decretó suspendidas las clases presenciales por la pandemia.

Además de rechazar la realización de clases virtuales durante quince días, Rodríguez ha expresado su repudio a la cuarentena impuesta por Fernández el miércoles pasado.

El alcalde sigue oponiéndose a las medidas a pesar de que el país ha registrado 2,6 millones de casos y casi 60.000 fallecidos desde que estalló la crisis sanitaria.

"Es un orgullo poder anunciar que las escuelas van a estar abiertas", dijo el domingo el jefe del Gobierno porteño, si bien el Gobierno ha calificado de "estrago jurídico" lo sucedido.

Ante el regreso de los alumnos a las clases, algunas personas también han salido a la calle para apoyar la reanudación de las clases presenciales en la capital argentina, según informaciones del diario 'La Nación'. No obstante, desde la Alcaldía han matizad que aquellas escuelas que decidan "no adherirse" a las nuevas medidas no serán sancionadas.