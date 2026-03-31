650 Militares Españoles Permanecen En El Líbano "Extremando Las Precauciones" Frente Al "Deterioro" De La Seguridad. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El contingente español de la Brigada Líbano XLIV, encuadrado en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), formado por 650 militares, permanece en el territorio del Líbano "habiendo extremado sus medidas de protección" pese al "deterioro de la situación de seguridad en la zona".

Según ha informado este martes el Ministerio de Defensa a través de un comunicado, tras la muerte de tres 'cascos azules' indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), el contingente español "se encuentra en un área distinta a la que está sufriendo el grueso de los ataques".

En la actualidad, el despliegue español cuenta con aproximadamente 650 militares dedicados a "velar por el cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU", ha esgrimido el Ministerio que dirige Margarita Robles.

No obstante, han destacado que los militares españoles operan en un "escenario complejo marcado por la inestabilidad, pese al acuerdo de paz entre Israel y Líbano".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios ha incidido este martes en su "admiración y reconocimiento" por la labor que están realizando los militares españoles, no solo en el mantenimiento de la paz, sino también en "circunstancias complicadas y difíciles" como las vividas este mismo día por los fallecidos indonesios.

Dos militares indonesios murieron el lunes por el impacto de un proyectil contra el vehículo en el que se desplazaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo murió otro 'casco azul' de nacionalidad indonesia en otro ataque de origen desconocido.