La ministra de Cultura de Perú ofrece su dimisión por contratar a un polémico personaje para dar charlas motivacionales

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Cultura de Perú, Sonia Guillén, ha puesto su cargo a disposición del presidente, Martín Vizcarra, por contratar a 'Richard Swing', un polémico personaje vinculado a la farándula, para dar charlas motivacionales.

El escándalo estalló hace unos días cuando la prensa peruana descubrió que el Ministerio de Cultura había adjudicado un contrato por 30.000 soles (unos 8.000 euros) a 'Richard Swing' para "actividades motivacionales" con el fin de "mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores" del sector.

Este contrato ha generado una gran polémica porque 'Richard Swing', cuyo verdadero nombre es Richard Cisneros, es conocido en Perú por los escándalos de la 'prensa rosa'. Ha ejercido de cantante, producto musical y recientemente se dedica a dar estas charlas motivacionales.

En una entrevista concedida al diario peruano 'La República', Guillén ha asegurado que no conocía ni la existencia del contrato ni el perfil de 'Richard Swing', pese a lo cual ha asumido la responsabilidad. "No voy a decir que (...) sea intrascendente, es un tema muy serio y me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas", ha dicho.

Guillén ha aclarado que el contrato se ha cancelado y ha informado de que se ha puesto en marcha una investigación interna, al tiempo que se ha comprometido a "hacer accesibles los archivos" del caso.

La ministra de Cultura, que este miércoles tendrá que rendir cuentas en el Congreso, ha revelado asimismo que no ha dimitido pero sí ha ofrecido su salida a Vizcarra. "No he renunciado. He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal", ha declarado.