Una ministra de Israel compara a la cúpula de seguridad con el Grupo Wagner por sus críticas a los ataques de colonos

La ultraderechista Strock se disculpa por el paralelismo pero reitera que las fuerzas de seguridad "no tienen que predicar moral"

El presidente de Israel condena las palabras de la ministra ultraderechista



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Misiones Nacionales de Israel, la ultraderechista Orit Strock, ha criticado este lunes a los jefes de los servicios de seguridad del país por sus condenas a los ataques por parte de colonos contra localidades palestinas y ha comparado a los líderes del Ejército, la Policía y el Shin Bet con el Grupo Wagner.

Strock ha cargado durante una entrevista concedida a la emisora Kol Barama Radio, de tendencia ultraortodoxa, contra el comunicado conjunto publicado por estos organismos contra "el terrorismo nacionalista" y se ha preguntado "quiénes son para hacer ese tipo de declaraciones bajo las narices del Gobierno".

"¿Quiénes son, el Grupo Wagner?", ha cuestionado la ministra, que ha dicho que, si bien está en contra de los citados asaltos, "es una desgracia tildarlos de terrorismo nacionalista", tal y como ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

El comunicado fue publicado el sábado por el jefe del Ejército, Herzl Halevi; el jefe del Shin Bet, Ronen Bar; y el comisario de la Policía, Kobi Shabtai, quienes indicaron que "los ataques violentos" en Cisjordania fueron perpetrados por "ciudadanos israelíes contra palestinos inocentes". "Estos ataques contradicen todos los valores judíos y son terrorismo nacionalista en todos los sentidos, por lo que estamos obligados a detenerlos", zanjaron.

La ministra ha recurrido posteriormente a su cuenta en la red social Twitter para matizar sus declaraciones y ha asegurado que "la frase 'Grupo Wagner' es incorrecta". "Pido disculpas por ello", ha manifestado, antes de argumentar que la usó por "su presencia en el ciclo de noticias".

Sin embargo, ha hecho hincapié en que no retira sus críticas a la cúpula de las fuerzas de seguridad y ha argüido que "si bien han de ser aplaudidos por su dedicación, no se supone que tengan que estar predicando moral, sino generando seguridad".

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado este lunes las palabras de Strock durante una ceremonia del servicio de Inteligencia israelí, el Shin Bet, en la que también ha dicho respaldar la misiva de condena contra el terrorismo en Cisjordania.

"Los insultos desenfrenados hacia los miembros de los servicios de seguridad y los comandantes no pueden convertirse en algo cotidiano. Todos debemos condenarlo con contundencia", ha sentenciado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, el ex primer ministro israelí Yair Lapid, actualmente en la oposición, ha reclamado a su sucesor, Benjamin Netanyahu, que actúe para contener a sus "ministros irresponsables", críticas a las que se ha sumado el exministro de Defensa Benjamin Gantz, quien ha sostenido que "cada minuto" que Strock pasa como ministra anima a "anarquistas" y socava al Ejército y las agencias de seguridad.

Strock, del ultraortodoxo Sionismo Religioso, fue nombrada ministra en diciembre y es una figura relevante en la comunidad judía de la ciudad cisjordana de Hebrón, así como fundadora de la organización de colono Organización de Derechos Humanos de Judea y Samaria, nombre bíblico de Cisjordania.

La ministra ha estado en el foco de las críticas durante los últimos meses por sus declaraciones, que incluyeron sugerir que los médicos pudieran rechazar dar tratamiento a personas de la comunidad LGBTQ por motivos religiosos. Además, su hijo, Zvi, fue condenado a dos años y medio de cárcel por secuestro y abusos a un niño palestino.

Los asaltos de la semana pasada, perpetrados por cientos de colonos, tuvieron lugar tras el ataque perpetrado el martes por dos palestinos cerca del asentamiento de Eli, que se saldó con cuatro israelíes muertos. Entre las localidades asaltadas figura Turmus Aya, donde murió un palestino y fueron incendiadas al menos 30 viviendas y decenas de vehículos.

El Gobierno palestino denunció posteriormente los ataques y criticó que "las milicias de colonos y sus elementos terroristas armados" están "expandiendo" sus ataques contra "civiles palestinos desarmado. Asimismo, lamentó "no se hayan sacado lecciones del primer crimen en Huwara", en referencia al asalto perpetrado en febrero por decenas de colonos contra esta localidad, que se saldó con un muerto y unos cien heridos.

El aumento de las tensiones durante los últimos meses se ha saldado con la muerte de alrededor de 175 palestinos y 25 israelíes, mientras se teme que pueda haber un estallido generalizado de violencia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que "todas las opciones están abiertas", en medio de los llamamientos en el seno de la coalición gubernamental para una operación a gran escala en Cisjordania.