El ministro Hereu garantiza que el PSOE cumplirá el pacto con ERC

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha rechazado los "debates nominales" que se han generado tras el acuerdo sobre financiación entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y ha garantizado que el PSOE cumplirá el pacto.

Así se ha pronunciado en declaraciones este jueves antes de asistir a la regata preliminar de la Copa América de Vela en Barcelona, y después de que este miércoles la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dijese que este acuerdo no se trata de un "concierto económico" y que ERC haya replicado que si el PSOE no cumple el pacto, no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Nosotros hablamos evidentemente de financiamiento singular", ha sostenido el ministro, que ha apostado por ceñirse a la literalidad del acuerdo, y ha añadido que es compatible con la solidaridad interterritorial y la igualdad entre todos los ciudadanos del Estado.

También ha subrayado que los socialistas cumplirán el acuerdo firmado: "Somos gente seria que, evidentemente, tiraremos adelante un acuerdo político, porque nos basamos en honrar los acuerdos que tenemos con las diferentes fuerzas políticas".

"CASO CLARÍSIMO DE CUMPLIMIENTO"

Ha asegurado que está muy tranquilo con respecto al apoyo de ERC a las iniciativas del Gobierno, ya que el PSOE cumplirá lo pactado, y ha insistido en que "este será un caso clarísimo de cumplimiento del acuerdo que se ha firmado".

Hereu ha afirmado que ahora se inicia un trayecto de implementación del pacto y ha pedido afrontarlo con convicción y "con serenidad", ya que considera que todo cambio estructural no es un proceso fácil --ha dicho textualmente--, y ha defendido que se llevará adelante gracias al diálogo y el acuerdo.

El ministro ha instado a la oposición a que, "más allá de cierta retórica, se añada a un gran pacto por la financiación", ya que, según él, redundará en el beneficio de todos los ciudadanos españoles.

También ha llamado a todas las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo en el ámbito de la financiación: "Podemos acordar grandes cosas en beneficio de la inmensa mayoría de todos los ciudadanos de Cataluña y de todo España".

Ha calificado de magnífico el acuerdo entre el PSC y ERC, y ha destacado que permite iniciar una nueva etapa política en Cataluña "llena de oportunidades, en favor de la ciudadanía, de sus condiciones de igualdad, de justicia social".