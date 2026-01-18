El ministro del Interior colombiano denuncia la presencia de Pegasus en sus teléfonos y alerta a las agencias estatales

Archivo - Ilustración del software espía Pegasus - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha denunciado este sábado que su teléfono móvil habría sido infectado con el programa informático Pegasus y ha alertado a las agencias estatales sobre la posibilidad de que este software espía esté presente también en sus dispositivos y sistemas.

"En mis teléfonos está Pegasus", ha afirmado Benedetti en una publicación en redes sociales en la que ha revelado que un técnico experto al que ha identificado como Milton Cuadros se lo ha confirmado.

En el mismo mensaje, el titular de Interior ha reprochado a la Fiscalía del país que "aún no (le) ha preguntado por las pruebas técnicas" del caso, obtenidas gracias a un investigador privado que habría descubierto la interceptación de los dispositivos de Benedetti el pasado mes de diciembre, según informa la emisora Caracol Radio.

Así las cosas, "la gran pregunta a responder es si (Pegasus) está en las agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus", ha agregado el ministro, apelando directamente al Ministerio Público colombiano.

Esta denuncia llega después de que el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, haya desmentido este miércoles un supuesto caso de espionaje a través del programa Pegasus denunciado en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, remarcando que dicho software dejó de utilizarse en 2022.

Sánchez explicó que Pegasus "estuvo en Colombia entre 2021 y 2022", pero que desde entonces "se dejó de utilizar". "No está siendo utilizado por la fuerza pública" y "nosotros no utilizamos ese tipo de software", enfatizó el responsable de Defensa, haciendo hincapié en que cualquier operación de este tipo requiere el aval de una orden judicial, siguiendo con todo el debido proceso.