Ministro de Trabajo de Perú niega cualquier relación con actos terroristas y critica que genere "una falsa imagen"

Maraví niega su relación con actos terroristas y critica que se quiera "generar una falsa imagen de culpabilidad"

Partidos de la oposición al Gobierno de Perú han inscrito este jueves una moción de censura contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, tras concluir la interpelación a la que se ha sometido en el Congreso en relación con presuntos vínculos con actos terroristas.

Maraví ha contestado a un total de siete preguntas a cerca de su participación en atentados terroristas en Ayacucho o su relación con el Comité Nacional de Reorientación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Perú (Sutep-Conare), la facción más radical del colectivo magisterial, que tendría vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), relacionado con Sendero Luminoso.

Sin embargo, las respuestas del ministro no han convencido a los parlamentarios de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú-Partido Morado, quienes han demandado su salida del cargo, recoge el diario local 'El Comercio'.

El texto de la moción de censura ya está preparado y se presentará en las próximas horas, mientras que por el momento se siguen incluyendo firmas para el proceso, pese a que ya se ha alcanzado el mínimo para poder tramitarse --se requiere del apoyo de al menos el 25 por ciento del Pleno de la Cámara, es decir, 33 adhesiones--.

INTERPELACIÓN A MARAVÍ

El Congreso ha interpelado este jueves al ministro de Trabajo por su presunta participación en actos terroristas del grupo Sendero Luminoso a comienzos de la década de 1980, algo que él ha negado e incluso ha criticado que se quiera "generar una falsa imagen de culpabilidad" y "confundir a la población".

Respecto a su presunta participación en actos delictivos, en base a un atestado policial, comprendidos entre junio de 1980 y mayo de 1981, el ministro ha asegurado que no participó y que "no participaría nunca en ningún acto delictivo de esa naturaleza", recoge la radio peruana RPP.

"Sacar conclusiones en base a un atestado policial es contar alevosamente solo una parte de la historia para confundir a la población y generar una falsa imagen de culpabilidad", ha lamentado Maraví.

Entre los sucesos comprendidos entre esas fechas se incluye también la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con armas de fuego, además de otros actos ilegales. Ante esto, el ministro ha remarcado no haber participado en estos hechos que se le atribuyen "tendenciosamente".

Así bien, Maraví ha negado su participación en una protesta de la Educación en Huamanga Ayacucho en el año 2004, donde según atestados policiales, el ministro habría actuado como instigador. "Niego categóricamente haber instigado o generado zozobra. Mi participación fue únicamente en calidad de secretario general del Sutep", ha respondido.

Otra de las cuestiones que se le han planteado al encargado de Trabajo ha versado sobre si en alguna ocasión había tenido algún tipo de liderazgo en MOVADEF, a lo que ha contestado que "nunca" fue integrante del grupo, ni había sido secretario de la sección de juventudes, ni tampoco había ocupado algún otro cargo dentro de la organización.

También le han preguntado por su relación con Conare-Sutep, respecto a lo que ha afirmado no haber sido "ni fundador ni integrante".

"Mi relación con dicha junta directiva se circunscribe a mi condición de dirigente del Sutep provincial de Huamanga y miembro del sindicalizado del Sutep regional Ayacucho", ha explicado.

DISTURBIOS EN AYACUCHO

En el año 2009, Maraví fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado en relación con una serie de actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares.

Preguntado por esta cuestión, el ministro ha recordado que "al finalizar el proceso penal correspondiente, el Poder Judicial no halló responsabilidad alguna" en su contra.

Esta moción fue aprobada el pasado 17 de septiembre en el Pleno del Congreso por una amplia mayoría de votos a favor --81 parlamentarios votaron 'sí', mientras que otros 37 lo hicieron en contra--.

"Vamos a responder todas las falsedades que se han hablado respecto a mi persona y voy a ir con documentos en las manos", afirmó Maraví, confirmado así su asistencia a la sesión, recoge el diario local 'El Comercio'.

"No he participado en ninguna acción, esos atestados (en los que la Policía le acusa de presunto delito de terrorismo en 2004) no han quedado solo en atestados, se han judicializado, han dado pie a una investigación penal y muchas (de las personas implicadas) seguramente han sido condenadas y otras no", ha aseverado Maraví.

ENFRENTAMIENTO CON FUJIMORI

El Pleno ha vivido un momento de tensión cuando el ministro ha anunciado que se querellará contra la líder de Fuerza Popular y excandidata a la Presidencia del país, Keiko Fujimori, por afirmar que Maraví había participado en actos terroristas,

"Señora Fujimori, usted que actualmente está acusada por la Fiscalía, tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones cuando se refiere a mí, como acusado de participar activamente en actividades en atentados de Sendero Luminoso. Prepárese porque la voy a querellar", ha expresado.

Tras estas declaraciones los parlamentarios de Fuerza Popular han comenzado a hacer ruido desde sus escaños para evitar que el ministro continuase con su discurso y algunos incluso han tomado la palabra para pedir que Maraví retirase su declaración.

Entonces, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha solicitado orden en el Pleno y ha pedido al titular de la cartera de Trabajo que "tenga cuidado con sus declaraciones" y que culminase su alegato lo más pronto posible.