El ministro de Transportes de Chile revela que EEUU advirtió de posibles sanciones antes de la retirada de visados

MADRID, 22 Feb.

El ministro de Transporte y Comunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, ha revelado este sábado que las autoridades de la Embajada estadounidense habían advertido ya de la posibilidad de aplicar sanciones antes de retirar este viernes el visado a tres funcionarios del Ejecutivo chileno, incluido el propio Muñoz.

"El embajador, en una reunión previa, había dado la posibilidad de tomar sanciones contra las personas que habían participado (del proyecto de cable submarino), por muy técnica que haya sido. La reunión fue a principios o mediados de enero. Lo escuché con estupor, no esperaba recibirlo", ha relatado el titular de Transportes en una entrevista para el diario chileno 'La Tercera'.

Muñoz ha asegurado que, pese a esta advertencia previa, "jamás imaginó algo así", y ha agregado que la medida le tomó por sorpresa, en medio de su vacaciones familiares.

"Recibí un correo electrónico por parte de la Embajada, diciéndome que la visa había sido revocada. No me dieron los motivos, pero uno lo vincula con reuniones que hemos tenido con el embajador previamente, y se imagina cuál es la razón", ha recordado el funcionario chileno, que ha tildado la decisión de "desmedida".

En lo que al alcance de la sanción respecta, Juan Carlos Muñoz ha matizado que --"por el momento"-- el único visado revocado en su familia es el suyo, aunque la notificación que recibió señalaba que la revocación podría extenderse a otros miembros del núcleo familiar.

En la misma línea, ha hecho hincapié en el carácter "personal" del aviso, que llegó a su dirección de correo electrónico particular, y ha negado conocer a "los otros involucrados". "Hasta ahora el único soy yo", ha insistido.

Preguntado por las posibles causas de la sanción, Muñoz ha aventurado que Estados Unidos habría visto en el mencionado proyecto de cable "una amenaza para su seguridad", emprendiendo "sanciones para evitar que eso ocurra".

"En este caso lo hace con personas que trabajamos en el área de comunicaciones, que es un área bastante técnica", ha continuado antes de defender que "Chile debe seguir avanzando en lo digital y en el cable submarino de todas maneras" dado que "en el futuro la conectividad va a depender de esto". "No podemos quedarnos atrás. A Chile van a llegar más cables submarinos, va a seguir ocurriendo", ha sentenciado el ministro de Transportes.

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que el propio Juan Carlos Muñoz confirmase que se encuentra entre los tres cargos del Gobierno saliente del presidente Gabriel Boric que han sido sancionados por Estados Unidos por llevar a cabo actividades que "ponen en peligro la seguridad regional".

El Departamento de Estado estadounidense había anunciado antes este mismo viernes la retirada del visado a tres cargos del Gobierno saliente de Chile. Si bien Washington no daba nombres, los medios chilenos apuntan a que las otras dos personas serían el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Concretamente, estos individuos están acusados de "dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo significativo o llevar a cabo, a sabiendas, actividades que comprometen la infraestructura crítica de telecomunicaciones", así como de "socavar la seguridad regional en nuestro hemisferio".