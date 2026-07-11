Ministros de Defensa de 33 países de América apuestan por reforzar la cooperación regional en defensa y seguridad

XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas - M. EXTERIORES DE PERÚ

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa y representantes de 33 países del continente americano han suscrito este viernes la Declaración de Cusco, un documento que recoge los principales consensos alcanzados durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), celebrada en la ciudad peruana de Cusco.

El ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores, ha informado en un comunicado de que la firma del texto pone fin a una reunión ministerial en la que las delegaciones participantes han mantenido varias jornadas de diálogo sobre los principales retos en materia de defensa y seguridad en la región.

"Como cierre de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), realizada en la ciudad del Cusco, ministros de Defensa y representantes de 33 países del continente suscribieron la Declaración de Cusco, documento que recoge los principales acuerdos, entendimientos y compromisos alcanzados durante las jornadas de diálogo estratégico desarrolladas en esta edición de la conferencia", ha señalado la cartera.

De acuerdo con el Ministerio, la declaración reafirma el compromiso de los Estados firmantes con la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana, el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los Derechos Humanos.

El texto también apuesta por reforzar la cooperación regional para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas emergentes mediante un mayor intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades y una coordinación más estrecha entre los Estados.

Asimismo, la declaración subraya la necesidad de avanzar en la protección de las infraestructuras críticas, ampliar la cooperación en materia de ciberdefensa y fomentar la asistencia humanitaria y la respuesta conjunta ante situaciones de desastre.

"POLÍTICAS DE ESTADO QUE SE ADOPTAN A LO LARGO DEL TIEMPO"

El ministro de Defensa peruano ha destacado tras la clausura de la conferencia que los compromisos recogidos en la Declaración de Cusco "corresponden ya no solamente a acciones de momento, sino a políticas de Estado que se adoptan a lo largo del tiempo", y ha subrayado que el proceso de organización del foro "ha pasado por tres gobiernos" y que los acuerdos serán trasladados al próximo Ejecutivo para garantizar su continuidad.

Según ha explicado Flores en una conferencia de prensa, los consensos alcanzados buscan consolidar la coordinación entre los Estados para hacer frente a amenazas compartidas. En este sentido, ha señalado que uno de los principales resultados de la XVII CMDA consiste en fortalecer la cooperación operativa entre las Fuerzas Armadas del continente mediante mecanismos como operaciones coordinadas en zonas fronterizas, el intercambio de información y el asesoramiento mutuo.

"La importancia de este evento es que nos permite generar sinergias y acciones cooperativas para poder actuar con nuestras Fuerzas Armadas de manera mancomunada", ha afirmado.

El ministro peruano ha destacado también la aprobación del Mecanismo de Cooperación en Caso de Desastres (MECODEX), una herramienta destinada a facilitar respuestas conjuntas ante emergencias de gran magnitud. Según ha explicado, este instrumento permitirá "articular respuestas entre los países de manera sinérgica y mucho más rápida, evitando o buscando obviar barreras burocráticas para intervenir con mayor facilidad y agilidad".

Asimismo, ha defendido que la conferencia ha consolidado una visión "multidimensional" de la seguridad, en la que las políticas de defensa incluyen también la protección de la población y la respuesta ante desastres naturales. "Hablamos diferentes idiomas, pero enfrentamos retos comunes y al trabajar juntos podemos fortalecer y unir a un hemisferio más seguro", ha concluido.

Al término de la conferencia, Perú ha traspasado a Estados Unidos la presidencia 'pro tempore' de la CMDA, responsabilidad desde la que deberá promover el seguimiento y la implementación de los acuerdos alcanzados durante esta edición del foro.