La mitad de españoles cree que la Constitución exige cambios importantes, sobre todo en materia socioeconómica

Archivo - Un ejemplar de la Constitución Española - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los españoles piensa que la Constitución de 1978 necesita reformas importantes, y la mayoría de ellos aboga por introducir mejoras en materia social, económica y laboral, según se desprenden del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero.

En el estudio, recogido por Europa Press, el órgano que preside el sociólogo José Félix Tezanos ha incluido una serie de preguntas relativas a la Carta Magna coincidiendo con que esta semana la vigente ley de leyes se convertirá en la más longeva de la historia de España. Un hito que la mitad de los españoles desconoce

En concreto, la encuesta revela que ocho de cada diez españoles piensa que la Constitución, que este 2026 cumplirá 48 años, necesita ser reformada en mayor o menor medida: la mitad sostiene que esos cambios han de ser "importantes", no cosméticos, y un 27,1% apuesta por pequeñas reformas, mientras que un 15,7% defiende que la actual Carta Magna no necesita en estos momentos reforma alguna.

MONARQUÍA Y LA CUESTIÓN TERRITORIAL

En todo caso, entre quienes ven necesario acometer reformas, un 30,5% aboga por tocar cuestiones relativas a la economía y los derechos sociales, el doble de quienes mencionan a la Jefatura del Estado (13,8%) o los temas territoriales (13,5%) o la transparencia y el control de la actividad política (11,1%).

En todo caso, la Monarquía sigue sin apenas menciones en las lista de los problemas del país que más preocupan a los españoles, y en este mismo barómetro sólo es citada en el 0,7% de los cuestionarios.

El estudio desvela también que la mayoría de españoles (58,1%) tiene poca o ninguna confianza en que la Constitución en vigor pueda ayudar a resolver los problemas actuales de los españoles, frente a un 37,3% que tiene bastante o mucha confianza en obtener respuestas en la Carta Magna.

Con todo, el 43,4% de los consultados admite que tienen una peor opinión de la Constitución respecto a una década atrás, frente a los que piensa que tiene la misma (27%) o a los dicen haber mejorado su valoración de la misma (20,3%).

LAS BONDADES DE LA CARTA MAGNA

Mayoritariamente los españoles coinciden en las bondades que ha traído consigo la Carta Magna en tanto que consideran que ha contribuido a la prosperidad económica y a la mejora de los empleos en España, a ayudado al desarrollo de los derechos sociales y ha permitido que España tenga un papel más destacado en Europa y en el mundo.

Preguntados por qué es lo más importante o significativo de la actual Constitución, el 31,8% responde que la ley de leyes ha garantizado la libertad; el 21,2%, ha permitido resolver los conflictos por medios pacíficos; y el 15,6% ha destacado que haga logrado el consenso de todos.