Modi alerta de que las protestas contra la Ley de Ciudadanía están "diseñadas políticamente para destruir la armonía"

Publicado 03/02/2020 14:40:33 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha asegurado este lunes que detrás de las protestas contra la Ley de Ciudadanía y la elaboración de un nuevo censo en el país se esconde un "diseño político" que busca "destruir la armonía de la nación".

"Las protestas de Jamia y Shaheen Bagh que han tenido lugar durante los últimos días por la Ley de Ciudadanía y el Registro Nacional de Población no son una mera coincidencia sino un experimento", ha aseverado el dirigente indio, según informaciones del diario local 'The Times of India'.

Así, ha lamentado que "detrás de todo esto exista un diseño político cuyo objetivo es viciar la atmósfera de armonía nacional que hay en el país".

El Parlamento dio en 2019 luz verde a una reforma que facilita la nacionalidad para las minorías religiosas llegadas antes de 2015 desde Bangladesh, Pakistán o Afganistán, asumiendo que sufrieron persecución.

La norma, tachada por sus detractores como una ley "antimusulmana", es la última de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno liderado por el primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, en contra de esta comunidad.

El Ejecutivo de Modi, por su parte, ha dicho que la nueva legislación tiene como objetivo ayudar a los cristianos, sijs e hindúes que han sufrido persecución en tres países con mayoría de población musulmana. Esos grupos minoritarios, que durante años han estado sin derechos reconocidos en India, tendrán ahora una vía automática para conseguir la nacionalidad india.

Ya a finales de diciembre las autoridades indias anunciaron la elaboración de un nuevo censo durante el año 2020 a pesar de las manifestaciones, que se han saldado con una veintena de muertos y la prohibición de las protestas en diferentes zonas del país.

Los musulmanes suponen el 14 por ciento de la población de India y representan la tercera mayor población musulmana del mundo.