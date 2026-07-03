Moldavia.- AMP.- Dimite el primer ministro de Moldavia cerca de ocho meses después de asumir el cargo

Archivo - MOLDOVA, CHISINAU - OCTOBER 31, 2025: Moldova's Prime Minister Alexandru Munteanu presents his cabinet to the Moldovan Parliament - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu, ha anunciado este viernes su dimisión del puesto argumentando que "no puede ejercer su mandato" en línea con sus "principios y creencias", después de asumir el cargo en noviembre de 2025 tras la victoria del proeuropeo Partido de Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones de septiembre de ese año.

"Hoy pongo fin a mi mandato como primer ministro. Acepté la propuesta para ser primer ministro con gran responsabilidad y la firme creencia de que podía contribuir a mejorar las cosas", ha dicho Munteanu. "Una vez entendí que no puedo ejercer mi mandato en línea con los principios y creencias que tengo, elijo irme", ha afirmado, sin más detalles.

Así, ha dado las gracias a "todos los colegas" por su trabajo "profesional" y "de buena fe", al tiempo que ha asegurado que "seguirá sirviendo al país", "independientemente de las responsabilidades que tenga, en el sector público o en el privado", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Creo que el deber ante la nación no está vinculado a una posición, sino al compromiso que mantenemos", ha recalcado Munteanu, apenas ocho meses de que su Gobierno tomara posesión tras recibir el respaldo del Parlamento, con la misión prioritaria de garantizar la adhesión del país a la Unión Europea (UE) en 2028.

Por su parte, la presidenta moldava, Maia Sandu, ha afirmado en un breve mensaje en redes sociales que "toma nota" de la dimisión de Munteanu, al que ha dado las gracias "por su servicio" al país y por "iniciar unas reformas difíciles pero necesarias".

"El lunes iniciaré consultas con las facciones parlamentarias para la designación de un nuevo primer ministro", ha desvelado la mandataria, quien ha insistido en que "el camino de Moldavia sigue sin cambios". "Reformas y acceso a la UE", ha recalcado.

El PAS de Sandu se hizo con la victoria en las parlamentarias del 28 de septiembre de 2025 con el 50,2% de los votos --lo que le dio 55 de los 101 escaños del Parlamento--, en medio de denuncias de las autoridades moldavas contra una presunta injerencia de Rusia en los comicios.

Munteanu trabajó anteriormente como banquero en Moldavia y Francia, y pasó 10 años trabajando para el Banco Mundial en Washington. Tiene la ciudadanía moldava, rumana y estadounidense, y vivió en Kiev, la capital ucraniana, durante 20 años, antes de encabezar el Gobierno moldavo, de mayoría independiente y corte tecnócrata.