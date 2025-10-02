MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Chisináu ha dado 'luz verde' a suspender de forma provisional las actividades del partido prorruso Gran Moldovia y del Partido Democrático Moderno después de que las dos formaciones políticas fuesen excluidas de participar en los últimos comicios por financiación "ilegal" vinculada a Rusia.

Los magistrados han ordenado suspender las actividades de ambos partidos como medida cautelar hasta que se dicte una decisión definitiva tras una solicitud presentada por el Ministerio de Justicia en la que pedía una suspensión de 12 meses, según ha recogido Moldpres.

El partido Gran Moldavia, liderado por Victoria Furtuna, ha rechazado este jueves las acusaciones, asegurando que "no se basan en pruebas, sino en conclusiones sacadas por analogía, especulaciones y generalizaciones", mientras que ha asegurado que se trata de una "campaña sucia de descrédito" en su contra.

"El hecho de que las instituciones estatales estén involucradas en esta campaña, en lugar de garantizar la neutralidad, demuestra la desesperación de un régimen que tiene miedo de perder el control. Tienen miedo del apoyo popular que Gran Moldavia está ganando", ha resaltado el partido.

La Comisión Electoral Central de Moldavia excluyó a Gran Moldavia de las últimas elecciones tras acusar al partido de utilizar fondos no declarados, así como dinero del extranjero durante la campaña electoral. El organismo señaló a la formación por participar "en un bloque camuflado" tras la figura de Ilan Shor, cuyo partido fue disuelto y declarado inconstitucional en el país.

Por su parte, el Partido Democrático Moderno, liderado por Boris Foca, también fue excluido de participar en las últimas elecciones ante "posibles acciones subversivas" por parte de personas sujetas a sanciones internacionales a través del partido.

El partido de Foca ya calificó a finales de septiembre de "injustificadas" estas acciones y aseguró que la iniciativa del Ministerio de Justicia tenía como objetivo "silenciar" a la formación, lo que "denota la desesperación por el poder y su enferma insistencia en deshacerse de sus verdaderos oponentes".

La comisión electoral también vetó de participar en los comicios al partido prorruso Corazón de Moldavia, una de las cuatro fuerzas del opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), por compra de votos, financiación irregular y blanqueo de capitales.