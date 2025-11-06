Moncloa responde de nuevo a Junts con "mano tendida" y asegura que trabaja "sin demora" para cumplir compromisos

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno insiste en tender la mano a Junts, después de que la formación independentista anunciase este jueves que bloqueará todas las iniciativas del Gobierno e impedirá la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y reitera que trabaja "sin demora" para que se cumplan todos los compromisos pactados con los de Carles Puigdemont.

"Mano tendida, siempre", trasladan fuentes de Moncloa, que aseguran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios" que estén dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, "en Cataluña y en el resto de España".

Reiteran que cumplen sus compromisos, "siempre lo hemos hecho", aseguran, incidiendo en que aquellos que dependen en exclusiva de ellos "o bien se han cumplido o se encuentran en vías de hacerlo". Respecto al resto de acuerdos, "que no dependen en exclusiva del Gobierno, trabajan "sin demora" para que se cumplan, apuntan.

DESPUÉS DE QUE JUNTS FORMALIZASE LA RUPTURA

El Gobierno responde de este modo después de que este mismo jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, formalizase la ruptura con Sánchez que adelantó la semana pasada, anunciando enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el Gobierno, su voto en contra a las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada" sentenció Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, cuyos votos son imprescindibles para que el Gobierno pueda aprobar cualquier iniciativa.

La dirigente independentista, ha recriminado al presidente del Gobierno que todavía no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido, una semana después de que Junts anunciase su decisión de romper con el PSOE, y le ha advertido de que no podrá aprobar nuevos Presupuestos, o iniciativas como "La 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'".

Mientras Nogueras se dirigía a los medios, Junts estaba registrando las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno que aún no han arrancado su tramitación. Además, ha dejado claro que no votarán a favor de otras 21 que aún están en trámite y que también pedirán la devolución al Ejecutivo de las próximas que pueda presentar.

EL GOBIERNO MANTIENE SU HOJA DE RUTA

Asimismo, desde el PSOE trasladan que el Gobierno "mantiene su hoja de ruta" e insisten en que cumplen los acuerdos alcanzados. "Nuestro objetivo es claro: garantizar que los acuerdos se traduzcan en hechos y sigan mejorando la vida de la gente, tanto en Cataluña como en el conjunto de España", indican.

De este modo insisten en que el PSOE y el Gobierno "cumplen con lo pactado" en los puntos que están en su mano y en los que requieren la participación de otras instituciones, continúan trabajando "para que también se cumplan".

En línea con Moncloa, desde Ferraz señalan que mantienen "la mano tendida" y siguen ofreciendo la que consideran su "mejor baza", el "diálogo".