Mónica García avisa que los ataques a Irán "ponen en juego la paz mundial" y dice que el Gobierno "estará a la altura"

Mónica García considera "curioso" que "las mejoras" incluidas en el Estatuto Marco "sean el motivo de una huelga" médica

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que la situación internacional es "altamente preocupante" tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que los ha condenado "explícitamente" porque "ponen en juego el orden y la paz mundial", y considera que el Gobierno español estará "a la altura de las circunstancias" en este conflicto.

En los pasillos del Congreso, preguntada por los periodistas, García ha llamado a la "desescalada" y ha afirmado que las "iniciativas unilaterales" no benefician "en nada a la paz mundial" y "no son el camino para lograr la paz y augurar y vislumbrar un mundo en paz".

Respecto al apoyo de Francia, Reino Unido y Alemania a Estados Unidos en sus ataques a Irán, la dirigente de Mas Madrid ha remarcado que el Gobierno de España condena estos ataques "sin perder de vista de que en Irán impera la dictadura y la teocracia, lo que no significa que a través de iniciativas unilaterales se rompa esta paz mundial".

"Creo que tenemos que llamar a la desescalada, y como gobierno ya lo hemos hecho, llamar como siempre al temperamiento", ha afirmado García, que no ha querido reaccionar a la posibilidad de que se pueden estar usando bases de EE.UU. en España para esta operación.

A su juicio, "se están poniendo en riesgo las leyes internacionales, la justicia internacional, los consensos internacionales con los que nos hemos basado desde hace mucho tiempo". No obstante, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo español, "como ha hecho siempre, va a estar a la altura de las circunstancias".