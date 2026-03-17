Mónica García defiende el papel de Sumar en el Ejecutivo: "Va a haber Gobierno para rato"

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece ante la Comisión de Sanidad para explicar los cambios en la convocatoria anual de formación especializada, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). La comparecencia se produce tras una convocatoria FSE ma - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha defendido la continuidad de los partidos de Sumar en el Gobierno, al destacar que están fomentando las medidas más transformadora del Ejecutivo y abanderan la protección de los inquilinos de cara al nuevo escudo social.

En una línea similar se han expresado otros dirigentes como el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, o cargos del grupo plurinacional, al resaltar que su labor es la que empuja al Gobierno a las transformaciones sociales más ambiciosas.

En declaraciones a los pasillos del Congreso tras asistir a una jornada, García ha asegurado que no hay ningún debate interno sobre la salida de Más Madrid u otros partidos del socio minoritario del Ejecutivo, tras el mal resultado de la izquierda en los comicios de Castilla y León. Con ello hacía alusión a una información publicada por 'El Confidencial'.

Por tanto, ha proclamado que habrá "Gobierno para rato" y que las formaciones que "no son el PSOE" están dentro para impulsar las medidas progresistas que requiere el país.

"Estamos en este gobierno para impulsar las medidas más transformadoras, estamos en este Gobierno para poner encima de la mesa, por ejemplo, que dentro del escudo social esté incorporada la vivienda y la protección de los inquilinos y la protección de los ciudadanos frente a esta incertidumbre que nos ha traído las derechas y las ultraderechas internacionales", ha argumentado.

Mientras y en declaraciones en 'TVE', Bustinduy ha afirmado que desde luego no hay clima de ruptura dentro del Gobierno y ha resaltado que su rol en el Gobierno es pelear para que las medidas de vivienda estén dentro del escudo social y que las "grandes empresas no se forren en mitad de una guerra" de Irán.

También ha citado que Sumar ha impulsado el aumento de los permisos de conciliación, la sanidad universal y el aumento del salario mínimo interprofesional, entre otros asuntos. "Claro que sirve estar en el Gobierno si se tiene clara la prioridad, que es defender la vida de la gente", ha argumentado.

Por otro lado, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido la presencia de Sumar en el Ejecutivo. Así, ha reivindicado que son ellos los que han empujado las principales medidas sociales de la legislatura y la presión en el seno del Ejecutivo para prorrogar los contratos de alquiler.

De esta forma, ha rechazado que haya debate sobre la permanencia de Sumar en el Gobierno tras el resultado electoral y que están centrados en la gestión, en concreto en la confección del decreto de 'escudo social'.

En líneas similares se han expresado el coportavoz de los Comuns, Gerado Pisarello, y el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, para quien la cuestión de estar o no en el Gobierno no radica en "dónde te sientas sino qué haces donde te sientas", es decir, que vale más impulsar políticas de vivienda que el número de ministerios.

Finalmente, ha advertido al PSOE que debe tener en cuenta que el "abrazo del oso" y apelar al "voto útil detrás de la pancarta del 'No a la guerra' no le servirá de nada más que "no ser elegante o justo con su sus propios socios" si detrás no hay medidas de intervención del mercado.

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y diputada de Sumar, Esther Gil, ha destacado que queda aún ciclo electoral y su formación seguirá trabajando y aportando en el Gobierno. Por tanto, serán los electores los que decidirán si esta decisión es acertada o no.

DEBATE SOBRE LA UNIDAD TRAS LAS ELECCIONES DE CYL

Por otro lado, la ministra de Sanidad ha opinado que el resultado en los comicios del 15M no tiene que ver con la cuestión de la división electoral sino que ya se ha demostrado que solo los partidos con implantación territorial tienen buenos resultados a nivel de elecciones autonómicas.

García ha puesto de ejemplo el caso de Más Madrid, que obtiene mejor resultado que el PSOE y dispone de un 20% del total del electorado en la región.

Sin embargo, Martínez Barbero ha subrayado que tras el mal resultado de los comicios en Castilla y León, la receta que defiende Sumar es clara y consiste en fomentar la máxima unidad posible.

En la misma línea, Pisarello ha admitido que los comicios del 15M dejan unos resultados "preocupantes" para la gente de izquierdas respecto a los obtenidos por el bloque de la derecha.

Sin embargo, ha opinado que no hay "una única fórmula mágica" y sigue pensando que las claves para remontar están en una "mayor unidad, mayor cooperación, mayor arraigo territorial y programas" conjuntos, que sean "valientes" y "útiles" para la ciudadanía.

Por ejemplo, ha puesto en valor la actitud "frenteamplista" de la izquierda francesa, que ha tenido un desempeño ante el avance de la ultraderecha mucho más digno en las elecciones municipales del país galo.