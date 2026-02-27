Montero avala la premisa de Casa Real a Juan Carlos I de residencia fiscal en España: "No puedo estar más de acuerdo"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este viernes su sintonía con la premisa planteada por la Casa Real ante un hipotético regreso a España de Juan Carlos I, que supondría ser residente desde un punto de vista tributario y que la normativa tributaria establece en residir más de 183 días de un año natural.

"Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo", ha apuntado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, donde ha tenido un encuentro con organizaciones agrarias junto con el ministro Luis Planas para abordar la situación del sector tras los sucesivos temporales, Montero seguidamente ha dirigido sus críticas hacia el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien abogó por ese regreso desde Emiratos Árabes Unidos al calor de las conclusiones del protagonismo del Rey emérito en abortar la intentona golpista de 23 de febrero de 1981.

La vicepresidenta y ministra ha hablado de "despropósito" del líder del PP, a quien ha calificado como "desnortado" al preguntarse de forma retórica "qué ha pretendido el señor Feijóo".

La también secretaria general del PSOE andaluz y su candidata a la Presidencia de la Junta ha seguido cuestionándose "por qué el señor Feijóo mete siempre la pata" para precisar que en este caso concreto ha salpicado su propuesta "a la Jefatura del Estado".

Montero ha considerado que ese retorno de Juan Carlos I planteado por Feijóo a partir de los papeles desclasificados del 23F se sitúa como "polémicas que son inventadas, que no tienen ni pies ni cabeza" con el agravante de que la hipótesis de la vuelta del rey "incomoda a las propias instituciones".

Ha considerado que con esa iniciativa de reabrir un debate público sobre la figura de Juan Carlos I por parte del líder del PP revela de éste que "no se ubica respecto ni a su papel ni al papel que tienen que desarrollar las instituciones en una democracia como España".

Montero, quien ha considerado como "mala oportunidad" la propuesta de Feijóo por ir más lejos de lo que a la propia Casa Real le hubiera gustado sobre "celebrar la participación del rey, como se establece en esos papeles, en la defensa de la democracia", se ha reafirmado en concluir que Feijóo "mete la pata una y otra vez".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha considerado que "no se entiende nada" sobre el enfoque que le ha dado el Partido Popular a la iniciativa que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Consejo de Ministros acordaría desclasificar los papeles sobre el 23-F en su 45 aniversario.

Ha evocado que en primer lugar lo calificó como "una cortina de humo del presidente Sánchez" y seguidamente ha propiciado "una polémica de la que no sabemos muy bien qué sentido ni qué objetivo tenía", en tanto que "creó en una situación de tensión y que no venía a cuento a la propia Casa Real".

"El señor Feijóo intenta trasladar que el rey emérito tiene que volver cuando el Gobierno y los partidos que lo amparan nunca han dicho nada en contra de esa situación", ha seguido reflexionando Montero en su tono crítico hacia el Partido Popular, para concluir que el sentir en ese sentido es "todo lo contrario, que volverá o volvería cuando estimara oportuno y, por supuesto, que su coordinación tiene que ser con la propia Casa Real".

