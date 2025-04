Montero niega un acuerdo arancelario que "beneficie" a Junts o Cataluña y acusa al PP de buscar excusas para desmarcarse

Gamarra pide unidad e igualdad frente a los aranceles: "Cuando tienen que elegir entre España y sus socios, siempre eligen a sus socios"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que exista un acuerdo arancelario que "beneficie" a Junts o a Cataluña y ha señalado que así se lo trasladó este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Dicho esto, ha acusado al Grupo Popular de estar intentado buscar una "excusa" para desmarcarse y le ha emplazado a aclarar si apoyará en el Congreso el decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis arancelaria.

"Es evidente que no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o algún territorio frente a otro. Creo que el ministro Cuerpo tuvo ocasión ayer de hablar con uno de sus representantes políticos y así se lo transmitió", ha afirmado Montero en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso.

Previamente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado al Gobierno que esté aprovechando la crisis de los aranceles que "perjudica a tantos sectores y a tantos millones de españoles para beneficiar a Junts", después de que la formación independentista anunciase este martes que se destinarán a Cataluña el 25% de las ayudas antiaranceles.

"Cuando ustedes tienen que elegir entre España y sus socios, siempre eligen a los segundos, a sus socios. Si lo vuelven a hacer, no contarán con nosotros", ha avisado Gamarra a Montero, a la que ha pedido unidad e igualdad frente a los aranceles.

Ante esta crisis , la 'número dos' del PP ha insistido en pedir "unidad desde Europa" porque "nadie puede ir por libre" y ha defendido "igualdad de todas las empresas, tengan donde tengan su CIF" y "criterios objetivos acordes con las necesidades"

MONTERO PIDE SABER QUÉ VOTARÁ EL PP EN EL CONGRESO

En su turno, la vicepresidenta del Gobierno ha acusado al PP de estar intentado "buscar una excusa para votar en contra de las medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para protegernos de las medidas arancelarias", ante el debate de convalidación en el Congreso que se celebrará en las próximas semanas.

"La pregunta que se hacen los españoles es ¿van a votar a favor de los españoles o van a hacer como siempre e intentar sacar rédito político partidista de una situación en la que el conjunto del país requiere la unidad de las fuerzas políticas?", ha interpelado Montero a la bancada del Grupo Popular.

En este sentido, la vicepresidenta ha indicado que el PP tiene "la información" y la "propuesta" del Gobierno y ha preguntado a los 'populares' qué necesitan para "comprometerse por una vez con todos los españoles" y "decir sí cuando la patria los necesita". "Veremos su respuesta", ha manifestado.

En la misma línea se ha pronunciado minutos después el ministro de a Presidencia y Justicia Félix Bolaños, instando al PP a aclarar "sin excusas ni vaivenes" si "está con la ultraderecha y con los que han iniciado la guerra arancelaria, o si está con el Gobierno y Europa para proteger a los trabajadores y a las empresas españolas".

Bolaños también ha debatido sobre este tema con la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, quien ha acusado de "agachar la cabeza" ante Junts también con este asunto y de alinearse con regímenes totalitarios como China, "socio a su vez de Rusia". "No sé si usted utilizará el cirílico para comunicarse con ellos", ha dicho. "Ustedes no son patriotas de España será de otra patria. Ni para ser patriota de España ha quedado la ultraderecha ¡Qué tragedia!", ha replicado con sorna el ministro.

GAMARRA: "DIMITA YA"

En su pregunta, Gamarra ha aprovechado para cuestionar la gestión de Montero, a la que ha acusado de no estar "capacitada para ocupar un cargo público": Además, ha asegurado que es "incapaz" de aprobar presupuestos y de respetar a millones de españoles. "Dimita ya", le ha espetado.

La dirigente del PP ha acusado a la vicepresidenta de "hacer el ridículo" y le ha echado en cara que aún no haya dimitido después de haber atacado "un pilar básico de la democracia, como es la presunción de inocencia".

A su entender, ese ataque a la democracia por parte de la vicepresidenta "no se trata de un lapsus", sino que es "la mejor defensa que ha encontrado Pedro Sánchez" y que Montero la "ejecuta obedientemente".

Sin embargo, Gamarra ha dicho que si a alguien le interesa defender la presunción de inocencia es precisamente a la vicepresidenta socialista, teniendo en cuenta que está "rodeada de presuntos delincuentes por todos lados".

"Está en la oposición y no me refiero solo a Andalucía", ha advertido Gamarra a Montero, para añadir que "ha sido cesada de facto" por Pedro Sánchez en todo lo que tiene que ver con la crisis de los aranceles y "ha quedado para ministra de mítines y vetos".

MONTERO DICE QUE PARA ESTAR "CESADA", EL PP SE EMPLEA EN ATACARLA

Montero le ha replicado entonces que "para estar cesada" el PP se está empleando en "intentar desgastar" su posición o su imagen. "Para estar cesada no he visto mayor preocupación que tiene el Partido Popular, que conmigo lo nervioso que se han puesto y la prueba son las sesiones de control, las pruebas son los ataques", ha abundado.

Dicho esto, ha dicho que hablando del "respeto que hay que tener a los distintos poderes", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no pidió disculpas cuando "se refirió a una situación de maltrato por violencia de género". "Habló de divorcio duro y todavía no le hemos escuchado pedir disculpas. Justifica la violencia y el señor Feijóo no pide disculpas al conjunto de las mujeres", ha apostillado.