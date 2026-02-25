Montero niega que se reuniera con Zapatero para el rescate de la aerolínea Plus Ultra

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Con - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado haberse reunido o mantenido alguna conversación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta del rescate público a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia.

"No", ha respondido tajante la 'número dos' del Gobierno y del PSOE, después de que el diputado del PP, Elías Bendodo, le interrogase sobre si sufrió las "presiones insoportables" del exdirigente socialista, al que ha tildado como el verdadero ministro de Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez.

"'No' es lo que le van a decir a usted los andaluces dentro de poco, señora Montero", ha replicado Bendodo ante las próximas elecciones andaluzas donde será la candidata del PSOE y considera que "ya nadie le cree".

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso el diputado del PP ha acusado a Zapatero de ser un "comisionista del chavismo" y dice que Montero fue quien "pulsó el botón" como máxima responsable política de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) para conceder ayudas públicas por valor de 53 millones de euros a la compañía aérea.

Montero ha sido interrogada sobre este asunto, después de que varias informaciones periodísticas señalaran que Zapatero cobró cerca de medio millón de euros de un asesor de Plus Ultra, su amigo Julio Martínez.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1063269/1/montero-niega-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06