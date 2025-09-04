Montero reivindica a las mujeres en los gobiernos y afea que sólo se diga que son trabajadoras: "No, coño, son listas"

Defiende el compromiso del PSOE para abolir la prostitución: "¿Acaso a alguna de nosotras le gustaría que su hermana, que su hija, ejercieran?"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reivindicado el protagonismo de las mujeres en la "primera línea" de la política, desde los gobiernos municipales y autonómicos hasta el Gobierno de España porque además de "trabajadoras" son "listas" y quieren "mandar".

"Muchas veces, además de ser trabajadoras, somos listas. Tenemos neuronas, talento, capacidad y queremos mandar. Parecería que el único atributo al que tenemos que dar las gracias que se nos reconozca es que es muy trabajadora, es que se toma muy en serio los temas. No, coño, son listas", ha defendido Montero, este jueves, en la jornada de igualdad por el inicio del curso político 'Adelan7e con feminismo', celebrada en el Museo de arte contemporáneo en vidrio de Alcorcón.

En este sentido, Montero ha animado a las mujeres a las que se propongan ser alcaldesas, concejalas o parlamentarias, a que superen los "complejos" y la "culpa" y digan "sí" porque "merece la pena" incluso "a pesar de los insultos en las redes" que, según ha precisado, "no se pueden seguir consintiendo".

"Siempre hemos vivido con una cierta sensación contradictoria, si realmente ese era nuestro sitio y estábamos descuidando otras tareas que también nos reclamaban, afortunadamente en este partido la militancia de mujeres de este partido ha permitido no solo superar esos complejos sino transmitirles a las que vienen detrás que tienen que hacerlo", ha enfatizado.

Así, ha abogado por que las mujeres protagonicen "la vida política, empresarial, la vida pública, el lugar donde se toman las decisiones". "Es donde tenemos que estar", ha subrayado, poniendo en valor los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez y destacando la importancia no solo numérica sino de la responsabilidad que se les otorga.

Además, ha subrayado que la mirada de las mujeres debe estar presente en las "políticas específicas que combatan el terrorismo de la violencia de género", para plantear una mejor conciliación o asegurar la paridad.

Igualmente, ha asegurado el compromiso de su partido para abolir la prostitución "a pesar de la resistencia de algunos grupos políticos". "No hay ninguna duda en relación con esto. ¿O es que acaso a alguna de nosotras le gustaría que su hermana, que su hija, ejercieran?", ha planteado.

Por ello, ha transmitido a Sánchez que aquí están las mujeres "valientes y luchadoras" del partido para poner su "fuerza, inteligencia" y todo su "poderío" al servicio del PSOE.

En este sentido, Montero ha mostrado todo su "respaldo" a la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró. "Las mujeres de este partido estamos encantadas de que haya una mujer al frente de una secretaría de organización que se tiene que feminizar. Que tenemos realmente que inculcarle los valores feministas de lo que significa liderar, de lo que significa dirigir, de lo que significa crear cultura de organización, de valores éticos, de valores realmente comprometidos que permitan justamente dar un paso adelante para que nuestras paredes, nuestros recintos, nuestras sedes, nuestros actos realmente rebosen feminismo", ha apuntado.

Frente a ello, Montero ha reprochado a los partidos de la oposición en España "que permanentemente están cuestionando la mayor" y ha pedido estar "alertas" para "frenar" esos "pasos contra las mujeres que se respiran en algunas partes del mundo"

"No se trata de conservar lo conseguido, se trata de evolucionar hasta llegar a la igualdad efectiva, a la igualdad real que todavía no es una realidad en España ni en el resto de países", ha afirmado.

Asimismo, ha afeado la "lucha desenfrenada de las derechas para intentar conseguir el voto de los ciudadanos". "No se entiende que para unos presupuestos haya que mercantilizar con los derechos de las mujeres, no se entiende que alguien tenga la capacidad o tenga, en fin, el descaro de intentar vender derechos conquistados que con tanto trabajo hemos conseguido para poder conseguir el apoyo de Vox", ha avisado.

Durante el acto, también ha intervenido la secretaria general del PSOE-Alcorcón, Natalia de Andrés, quien ha defendido que el Partido Socialista es "el refugio político de las mujeres en este país" y ha añadido que los objetivos del partido en estos momentos son "combatir el machismo y combatir el fascismo".

JORNADA QUE SURGE TRAS EL CASO KOLDO

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha explicado que estas jornadas surgen de la última reunión que las mujeres socialistas tuvieron con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Ferraz, el día previo al Comité Federal del partido, el pasado mes de julio, para designar al sustituto de Santos Cerdán al frente de la secretaría de Organización, después de su presunta implicación en el caso de corrupción que también afecta al exministro José Luis Ábalos y su entonces colaborador, Koldo García. En algunos audios que forman parte de la investigación, Ábalos y Koldo hablaban de intercambiarse mujeres en un tono machista.

Durante su intervención, este jueves, Bernabé ha asegurado que el PSOE es "el escudo" frente a los "bárbaros" que niegan la violencia de género y ha denunciado la "política atroz contra las mujeres" de los gobiernos de PP y Vox.

Además, ha afeado al Partido Popular que, en la Comunidad Valenciana haya votado en contra de perseguir a los "puteros". "¿De verdad el Partido Popular no está en contra de esos hombres que paran en las carreteras para prostituir a las mujeres? Que salgan y que lo digan públicamente", les ha retado.