Moreno agradece al comisario de Agricultura su "rápida disposición e interés" ante situación por el temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medio de comunicación tras visitar, este viernes 6 de febrero, la localidad de Húetor Tájar, en la comarca granadina de Loja, gravemente afectada e incomunicada tras quedar rodeada por e - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido este domingo al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, su "rápida disposición e interés" para conocer la situación de la comunidad andaluza tras el paso de las borrascas.

En esta línea, Moreno ha concretado a través de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter) que "el apoyo y la solidaridad de Europa van a ser fundamentales".

Asimismo, el presidente de la Junta ha asegurado que trabajarán "juntos para activar ayudas a los agricultores andaluces", con el fin de que afronten con garantías "la grave situación que deja el temporal".

En contexto, Hansen ha emitido una publicación en redes sociales mostrando su solidaridad con los agricultores andaluces afectados por esta sucesión de borrascas que ha afectado especialmente a Andalucía. Al hilo, ha indicado que quiere viajar pronto a España para evaluar los daños, al tiempo que ha apuntado que "Europa estará al lado de sus agricultores".