Los Mossos desvinculan el asesinato de la calle Balmes de Barcelona con la visita del Papa

Parada de bus acordonada cerca de la plaza Gal·la Placídia, donde los Mossos d'Esquadra han recogido posibles indicios del crimen - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desvinculado el tiroteo de este miércoles por la mañana en el que ha sido asesinado un hombre en la calle Balmes de Barcelona con los actos que se celebran este miércoles con la visita del Papa León XIV, informan en un comunicado.

Los hechos han sucedido a las 9.50 horas cerca de una comisaría de Policía Nacional, donde un hombre ha quedado tendido en el suelo tras recibir al menos un disparo por parte de una persona que ha huido del lugar de los hechos, según ha podido confirmar Europa Press.

La policía catalana ha localizado cerca del lugar, en una parada de bus cercana a la plaza Gal·la Placídia, el arma homicida, que ya está bajo custodia policial como posible indicio del crimen.