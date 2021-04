Nyusi habla de "guerra" en Cabo Delgado y dice que la ayuda internacional será "un apoyo" para Mozambique

Archivo - El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi - Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, ha hablado este miércoles de "guerra" contra el yihadismo en la región de Cabo Delgado, situada en el norte del país, y ha resaltado que la ayuda reclamada a varios países será "un apoyo" a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y el Ejército frente a los grupos terroristas que operan en la zona.

"Los que vengan de fuera no lo harán para sustituir, sino para apoyar. No se trata de un discurso vacío, se trata de un sentido de soberanía, de saber que ninguna guerra se gana si no hay claridad desde el principio", ha manifestado el mandatario, según ha informado el diario mozambiqueño 'O Pais'.

Así, ha adelantado que este jueves habrá una reunión con la 'troika' de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) para abordar la situación y ha agregado que "la conquista en Palma --objetivo de un ataque yihadista el 24 de marzo-- no puede ser entendida como la proclamación de la victoria final". "Fue una conquista importante, pero la victoria sobre el terrorismo exige una vigilancia permanente de todos nosotros", ha argüido.

"Muchos que están en las filas del terrorismo en Cabo Delgado fueron entrenados e instrumentalizados ideológicamente en el extranjero y sus actividades están esencialmente financiadas por medios ilícitos y por el crimen organizado", ha manifestado.

Asimismo, ha denunciado que "los terroristas mataron brutalmente, con absoluto desprecio hacia la vida humana, a decenas de personas inocentes que trabajaban de forma heroica por el bienestar de sus familias" en el marco de la ofensiva en Palma por parte de Estado Islámico en África Central (ISCA).

"La naturaleza brutal de la acción de los terroristas no conoce límites. Los ataques contra las poblaciones indefensas, incluidos niños, revelan una ausencia total de los valores de humanidad y civismo", ha apuntado, antes de describir como "legítima" la atención internacional hacia los sucesos en Cabo Delgado.

En este sentido, ha resaltado que en los alrededores de Palma hay dos proyectos de explotación de gas por parte de Total, que ha descrito como "un recurso importante" para la economía del país. "Buscan intimidarnos. Quieren ser dueños de nuestro miedo. Más que ocupar un espacio geográfico, quieren ocupar nuestra alma, robar la esperanza y sembrar la discordia", ha argüido.

Nyusi ha defendido por ello que las autoridades "no tienen otra opción que trabajar con determinación para restaurar el orden y la tranquilidad en los distritos afectados", al tiempo que ha indicado que un grupo de trabajo creado por el Gobierno "abordará inmediatamente el problema de los desplazados, en sus distintas vertientes".

"Para huir de la muerte, familias internas se lanzaron a los matorrales, recorriendo grandes distancias en las que la única certeza era el miedo", ha relatado. "Para huir de la crueldad de los terroristas, esas personas han sobrevivido en unas condiciones que no podemos imaginarnos", ha lamentado, antes de hacer hincapié en que "es inconcebible un crimen mayor contra los Derechos Humanos".

La cifra de desplazados a causa de la ofensiva de ISCA contra Palma asciende a cerca de 11.000, según los datos facilitados el martes por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), si bien el organismo dijo que "miles" de personas continúan "atrapadas" en la zona.

La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA, que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020.