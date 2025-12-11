Muere un agente de la Guardia Nacional de Ucrania por explosiones en Kiev que se investigan como actos terroristas

Archivo - 24 February 2022, Ukraine, Ivano-Frankivsk: Armed National Guard soldiers patrol the streets of Ivano-Frankivsk, western Ukraine. Photo: -/Ukrinform/dpa - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos un agente de la Guardia Nacional de Ucrania ha fallecido y cuatro personas más han resultado heridas en varias explosiones que se han registrado este jueves en la capital del país, Kiev, y que están siendo investigadas por las autoridades como actos terroristas sin relación con los bombardeos del Ejército ruso, en el marco de la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.

La Fiscalía de Kiev ha confirmado que los investigadores de la dirección general del servicio de seguridad de Ucrania en Kiev, bajo su supervisión, han iniciado una investigación preliminar sobre dos explosiones en el distrito de Darnistia, en un incidente que ha sido tipificado "como un acto terrorista con resultado de muerte", según reza un comunicado publicado en su página web.

La primera explosión ha tenido lugar cuando dos agentes de la Guardia Nacional patrullaban la zona, lo que ha resultado en la muerte de uno de ellos. El otro y un guardia de seguridad han resultado heridos. La segunda explosión ha ocurrido cuando fuerzas de seguridad y equipos de emergencia "ya trabajaban en el lugar", por lo que dos policías han resultado heridos.