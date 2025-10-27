Muere un hombre de 62 años en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota (Córdoba)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESSS) -

Un hombre de 62 años de edad ha muerto tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de este lunes 27 de octubre en la localidad cordobesa de La Carlota, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro vial se ha producido en la carretera A-445 sobre las 05.56 horas, cuando varios conductores han alertado al centro de coordinación de la salida de vía de un vehículo en la rotonda del kilómetro 16.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), junto con Bomberos de La Carlota para liberar a la víctima atrapada en el coche.