Muere un hombre de 70 años tras la salida de la vía de un turismo en Santa María de los Llanos

Santa María de los Llanos - EUROPA PRESS

CUENCA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Una hombre de 70 años de edad ha perdido la vida este viernes tras la salida de la vía de un turismo en un camino sin asfaltar entre las localidades conquenses de Santa María de los Llanos y El Pedernoso.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 15.26 horas.

El hombre ha quedado atrapado en el interior del vehículo falleciendo posteriormente. Al lugar se han desplazado los bomberos que han desencarcelado el cuerpo, un médicos de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.