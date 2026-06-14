Muere un hombre tras ser atropellado en la A-5 a la altura de Talavera de la Reina - EUROPA PRESS

TOLEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que iba andando por la A-5, a la altura de Talavera de la Reina (Toledo), ha perdido la vida tras ser atropellado en el kilómetro 125 de la citada vía.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar este sábado pasadas las 23.00 horas

Al lugar acudió una UVI cuyo persona médico certificó el fallecimiento de esta persona y la Guardia Civil.