Muere una mujer atropellada por un coche que invadió la acera en Sanxenxo (Pontevedra)

Un coche invade la acera en Sanxenxo (Pontevedra) y atropella a tres personas, a 24 de mayo de 2026. - CONCELLO DE SANXENXO

PONTEVEDRA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha invadido la acera de una calle de Sanxenxo (Pontevedra) y ha atropellado a tres personas, una de las cuales ha fallecido, ha informado 112 Emergencias Galicia.

El suceso se ha producido a las 19.30 horas en la zona de Áreas, a la altura del restaurante A Postiña. La víctima --una mujer de 37 años-- caminaba por la acera junto a su familia cuando ha sido alcanzada por un vehículo.

Su madre y su hija menor de edad han recibido asistencia por precaución y han sido trasladas al Hospital de Montecelo, según ha indicado 112 Emergencias Galicia en 'X'.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.

En base a los primeros detalles que han trascendido, en el suceso se han visto implicados dos coches, siendo uno de ellos el responsable del atropello. Actualmente, agentes de la Guardia Civil tratan de esclarecer lo sucedido.