Muere un peatón atropellado esta madrugada en la N-340, en Elche

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha fallecido tras ser atropellado esta madrugada en la N-340, a su paso por la localidad alicantina de Elche, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos se han producido sobre las 3.20 horas de este sábado, cuando un vehículo ha atropellado a un peatón que circulaba por la N-340, indican las mismas fuentes.

El CICU ha movilizado una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento.