Publicado 02/05/2026 10:48

Muere un peatón atropellado esta madrugada en la N-340, en Elche

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU.
Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

   ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

   Un peatón ha fallecido tras ser atropellado esta madrugada en la N-340, a su paso por la localidad alicantina de Elche, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Los hechos se han producido sobre las 3.20 horas de este sábado, cuando un vehículo ha atropellado a un peatón que circulaba por la N-340, indican las mismas fuentes.

   El CICU ha movilizado una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento.

Contador

Contenido patrocinado