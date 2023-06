Mueren dos personas en protestas de seguidores del opositor Ousmane Sonko por los procesos en su contra en Senegal

Un tribunal aplaza al 23 de mayo las vistas del juicio contra Sonko por supuesta violación y amenazas de muerte



Al menos dos personas han muerto en el marco de las últimas manifestaciones convocadas por simpatizantes del líder de la oposición de Senegal y alcalde de la ciudad de Ziguinchor, Ousmane Sonko, para protestar contra los procesos judiciales abiertos contra él, según han confirmado las autoridades.

El Ministerio del Interior ha informado de la muerte de una persona en la capital, Dakar, y de otra en Ziguinchor. Una de las víctimas ha fallecido por una herida de arma blanca, mientras que se desconocen las causas de la segunda muerte, según ha recogido el periódico 'Le Soleil'.

Las autoridades senegalesas informaron este lunes de que un agente de Policía había fallecido en un accidente de un vehículo blindado de las fuerzas de seguridad que estaban operando en las protestas, por lo que el balance de fallecidos en el marco de las movilizaciones asciende a tres.

La Policía lanzó este lunes gases lacrimógenos contra cientos de personas que se habían concentrado frente a la vivienda de Sonko, bloqueando el paso a la zona, sucesos que se saldaron con cerca de 30 heridos, entre ellos 25 manifestaciones y tres policías.

La concentración frente a la vivienda de Sonko tenía como objetivo evitar su posible detención de cara a una citación para que compareciera el martes ante un tribunal de Dakar por un caso de 2021 sobre violación y amenazas a una empleada de un salón de belleza y masajes.

El tribunal anunció el martes que la vista quedaba aplazada hasta el 23 de mayo, después de que Sonko no compareciera ante la corte. El abogado de la acusación, El Hadj Diouf, ha señalado que la ausencia del opositor "no es una sorpresa", dado que "ya lo había anunciado", tal y como ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

El alcalde de Ziguinchor anunció la semana pasada que boicotearía todos los procedimientos abiertos por la Justicia, horas antes de que un tribunal elevara a seis meses la pena suspendida contra él por difamar al ministro de Turismo, apenas un día después de que el alcalde de Ziguinchor afirmara

Así, Sonko sostuvo que su boicot era parte de una "campaña de desobediencia" contra las autoridades. "No es ya justicia, es bandidismo judicial, y por ello he adoptado la decisión, en el marco de mi campaña de desobediencia civil, de no colaborar más con la Justicia", señaló.

Sonko fue detenido en 2021 después de que una veintena de parlamentarios opositores presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la retirada de su inmunidad parlamentaria. La detención del opositor, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, desató una oleada de protestas que se saldó con varios muertos.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente de Senegal, Macky Sall, tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad.