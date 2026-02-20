Mueren siete turistas chinos tras hundirse un vehículo que intentaba cruzar el hielo en el lago Baikal, en Rusia

VLADIVOSTOK, Jan. 28, 2026 -- This photo taken on Jan. 28, 2026 shows an overturned car on the frozen surface of Lake Baikal in Russia. A Chinese tourist died after a car carrying tourists overturned on the frozen surface of Lake Baikal in Russia on Wedn - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete turistas de nacionalidad china han muerto este viernes tras hundirse un vehículo en el lago Baikal después de que el peso del coche rompiera la capa de hielo en la zona, según han confirmado las autoridades rusas, que han apuntado que se da por muertas a estas personas.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los cadáveres de estas siete personas, que previamente habían sido dadas por desaparecidas, han sido localizadas por una cámara subacuática, antes de agregar que los buzos entrarán para recuperarlos.

La Fiscalía de Irkutsk había confirmado horas antes la apertura de una investigación en torno al suceso, antes de agregar que en el vehículo iban ocho personas y que se hundió cerca del cabo Joboy, en la isla de Oljon.

"Uno de los pasajeros fue rescatado y el paradero del resto, así como las circunstancias, causas y motivos del incidente están siendo investigadas", dijo, antes de resaltar que se analizará si hubo algún tipo de violación de las normas de circulación y seguridad en la zona.

En este sentido, el gobernador de la provincia, Igor Kobzev, habló de "una tragedia en el lago Baikal" después de que "un vehículo que trasladaba a turistas extranjeros se hundiera tras romperse el hielo cerca del cabo Joboy".

Kobzev hizo hincapié en que el Consulado de China en Irkutsk ha sido notificado --sin que Pekín se haya pronunciado al respecto--, al tiempo que recordó que "el cruce por el hielo en la isla de Oljon no ha sido abierto". "Conducir sobre el hielo es peligroso y está totalmente prohibido", apostilló.

Por su parte, la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR) ha señalado que los turistas no habían contratado una excursión, sino que "pactaron el desplazamiento con un residente local", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "La ruta no fue coordinada con los turoperadores o los servicios de rescate", ha manifestado.