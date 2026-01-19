Mueren tres militares sirios en enfrentamientos con las fuerzas kurdas en el noreste de Siria pese al alto el fuego

Archivo - February 9, 2025, Raqqa, Syria: Raqqa, February 9, 2025 - A unit of the Syrian Democratic Forces (SDF) prepares to go on patrol in the streets of Raqqa. Although this army is composed of Kurds and Arabs, key positions are held by Kurds. Calls ar - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

El Ejército de Siria ha denunciado que tres militares han muerto este lunes como consecuencia de nuevos enfrentamientos con facciones kurdas vinculadas a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el noreste del país pese al alto el fuego anunciado durante el fin de semana por el presidente de transición, Ahmed al Shara.

El Mando de Operaciones del Ejército sirio ha acusado a las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de intentar "perturbar la implementación del acuerdo del alto el fuego" con nuevos ataques contra sus fuerzas en la gobernación de Hasaka.

En concreto, el Ejército ha indicado que las facciones kurdas han llevado a cabo dos ataques contra sus fuerzas que se ha saldado con la muerte de tres soldados y un número indeterminado de heridos, si bien no ha ofrecido más detalles sobre el inicio de los enfrentamientos, según ha recogido la agencia de noticias SANA.

Por su parte, las FDS han asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que pese al alto el fuego y las declaraciones oficiales al respecto, facciones afiliadas a Damasco han perpetrado ataques contra sus fuerzas en Ain Issa, Al Shaddadi y Raqqa.

Las FDS han descrito además los enfrentamientos como "extremadamente peligrosos", ya que se han registrado en las proximidades de la prisión de Al-Aqtan en Raqqa, que alberga a detenidos del grupo yihadista Estado Islámico.

"El nivel de amenaza está aumentando significativamente ante los intentos de estas facciones de llegar a la prisión y tomar su control. Dichas acciones podrían tener graves consecuencias para la seguridad, amenazando la estabilidad y abriendo la puerta al retorno del caos y el terrorismo", han advertido.

En este sentido, las FDS han resaltado que responsabilizarán "plenamente a las partes atacantes" --en alusión a las fuerzas afiliadas a Damasco-- "de cualquier consecuencia catastrófica que pueda resultar de la continuación de estos ataques".

REACCIONES DE QATAR, ARABIA SAUDÍ Y JORDANIA

Previamente, varios países han celebrado el alto el fuego entre las partes. Es el caso de Arabia Saudí, que ha expresado satisfacción por el pacto y ha trasladado su agradecimiento a Estados Unidos por sus esfuerzos para alcanzar el citado acuerdo.

"Espera que este acuerdo contribuya a reforzar la seguridad y la estabilidad, fortalecer las instituciones estatales y aplicar la ley para satisfacer las aspiraciones del pueblo sirio de desarrollo y prosperidad", ha indicado el Ministerio de Exteriores saudí en un comunicado publicado en redes sociales.

En la misma línea se ha pronunciado la cartera de Exteriores de Qatar, que ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que supone "un paso importante para fortalecer la paz civil, mejorar la seguridad y la estabilidad, así como para construir un Estado basado en las instituciones y el Estado de derecho".

"La estabilidad y la prosperidad de Siria requieren el control exclusivo de las armas por parte del Estado dentro de un único ejército nacional que represente a todos los componentes del pueblo sirio, de manera que se garantice la preservación de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país", ha precisado.

Por su parte, el Gobierno jordano ha subrayado que el acuerdo entre las partes representa "un paso importante hacia el fortalecimiento de la unidad, la estabilidad y la seguridad de Siria", mientras que también ha reiterado su posición de apoyo al país con respecto a su integridad territorial.

El portavoz oficial del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad Majal, ha trasladado su agradecimiento a Estados Unidos para alcanzar el acuerdo, "enfatizando la importancia de implementar sus disposiciones en beneficio de Siria y su pueblo hermano", así como "apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción" en el país.

Los términos del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

Las FDS se comprometen a retirarse a "la zona al este del río Éufrates" mientras el Gobierno sirio asume el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas de la región, cuya protección estará "garantizada por fuerzas regulares para garantizar el retorno de los recursos al Estado sirio".