Museveni apunta a un aplazamiento de las elecciones de 2021 en Uganda si el coronavirus no está contenido en julio

MADRID, 12 May.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha afirmado que "sería una locura" celebrar las elecciones generales previstas para principios de 2021 si el coronavirus no ha sido controlado antes de los meses de junio o julio, apuntando así a un posible aplazamiento de los comicios.

"Este fue uno de los problemas de Irán, que siguió adelante con las elecciones con el virus, y han sufrido", ha dicho, en una entrevista concedida a la cadena de televisión ugandesa NBS, en la que ha incidido en que "si es posible controlarlo en junio o julio, no sería un gran problema".

Así, ha manifestado que "no es necesario tener una campaña larga" y ha agregado que "sería muy peligroso" convocar elecciones si la pandemia no ha sido contenida en el país. "Sería una locura decir que la gente vaya a juntarse, no sería inteligente", ha recalcado.

Por otra parte, Museveni ha destacado que se encuentra preparado y físicamente capacitado para buscar un nuevo mandato "si la gente de Uganda está de acuerdo". "Estoy en forma para presentarme a las elecciones. Lo más importante es que estoy en forma para mi vida", ha remachado.

Museveni, uno de los mandatarios de África que más tiempo lleva en el cargo --desde 1986--, obtuvo un nuevo mandato de cinco años en 2016 en unas elecciones que la oposición consideró fraudulentas, extremo que él niega.

Los críticos acusan a Museveni de utilizar las fuerzas de seguridad y el poder judicial para reprimir a la oposición y aseguran que las autoridades del Gobierno no son castigadas por los casos de corrupción.

El encarcelamiento de líderes opositores forma parte de la rutina de las fuerzas de seguridad, que en muchas ocasiones han sido criticadas por su extrema dureza a la hora de reprimir las protestas y manifestaciones.

Las autoridades ugandesas han confirmado hasta el momento 122 casos de coronavirus, sin fallecidos, según los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).