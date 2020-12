Navalni denuncia la detención en Rusia de su abogada por "tocar el timbre" de un hombre al que acusó de envenenarle

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El opositor ruso Alexei Navalni ha denunciado este viernes la detención de una de sus abogadas en la capital de Rusia, Moscú, por "tocar el timbre" de una persona a la que él ha acusado de estar detrás de su intento de envenenamiento.

Así, ha indicado que Lyubov Sobol acudió recientemente a la vivienda de la persona a la que él acusó en un vídeo de su intento de asesinato. "Llamas a la puerta del asesino, rompen la tuya y te llevan a un interrogatorio", ha criticado.

Navalni ha dicho que esta "reacción histérica" confirma "la autenticidad" de las acusaciones y "da más información sobre cómo los oficiales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) fueron pagados" para asesinarle, según un mensaje que ha publicado en su blog.

Según la agencia rusa de noticias TASS, Sobol ha sido imputada por "violar la inviolabilidad" de la vivienda de una persona a través de la violencia o amenazas de violencia, por lo que se expone a una pena de hasta dos años de prisión.

Navalni, de 44 años, ha responsabilizado directamente a las autoridades rusas de su envenenamiento y ha tratado de avalar su versión con una grabación publicada esta semana y en la que supuestamente un agente del FSB reconoce la implicación del organismo en el ataque, a cuya vivienda es a la que se dirigió Sobol.

El hospital de Berlín al que fue trasladado el opositor en agosto ha confirmado en su informe final que fue envenenado con Novichok, un agente químico que ya se utilizó en 2018 contra el exagente Sergei Skripal en Reino Unido y cuyo rastro lleva a Rusia.

El informe definitivo del hospital Charité ha sido publicado por la revista científica 'The Lancet' y consagra la teoría que ya se había anticipado cuando Navalni fue trasladado de urgencia a Berlín el 22 de agosto, dos días después de enfermar repentinamente durante un vuelo.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha considerado innecesario solicitar que médicos rusos analicen el artículo de 'The Lancet'. "No, esto no tiene sentido", ha manifestado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

Así, ha detallado que la Presidencia rusa no está familiarizada con el artículo debido a que es "una revista profesional leída por médicos", antes de criticar que la información sobre el caso solicitada por Moscú aún no ha sido facilitada.

Las autoridades rusas han rechazado estar detrás del envenenamiento y han asegurado que, con las pruebas de las que disponen, no se puede confirmar la utilización de un agente del tipo Novichok, un arma química desarrollado en la época soviética.