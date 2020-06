La negativa del ministro de Exteriores a llamar "dictadura" a Venezuela genera tensiones en el Gobierno de Uruguay

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Uruguay, Ernesto Talvi, ha rehusado llamar "dictadura" a Venezuela, por considerar que en su calidad de canciller debe usar un "lenguaje respetuoso", lo cual ha generado tensiones internas en el Gobierno uruguayo, que ha ratificado su postura de que en la nación caribeña "no hay democracia".

El origen de la controversia son las declaraciones que hizo Talvi en una entrevista publicada el fin de semana por el diario uruguayo 'El Observador' al ser preguntado sobre la crisis política en Venezuela, ante la que el anterior Gobierno de Tabaré Vázquez optó por adoptar una postura neutral para favorecer el diálogo entre las partes.

"Este canciller no va a decir en este rol esa palabra", dijo al ser preguntado sobre si la Venezuela de Nicolás Maduro es una dictadura, esgrimiendo que sus opiniones personales dejaron de ser relevantes cuando asumió el cargo. "Estoy usando un lenguaje respetuoso, que es lo que corresponde a mi cargo", añadió.

Estas palabras han provocado cierta polémica puesto que el nuevo mandatario, Luis Lacalle Pou, prometió durante la campaña electoral que cambiaría la política exterior de las anteriores administraciones del Frente Amplio, anticipando, entre otras cosas, el reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.

De hecho, Lacalle Pou no invitó a su toma de posesión ni a Maduro ni a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega. "Yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro", dijo.

Según ha indicado 'El Observador' este lunes, Lacalle Pou ha realizado en las últimas horas una ronda de contactos en la que ha transmitido a su equipo que la postura del Gobierno es que Venezuela es una dictadura.

"Conceptualmente, coincidimos con los dichos del canciller en cuanto a que en Venezuela no hay democracia y no se respetan los Derechos Humanos. El presidente (...) entiende que cuando no hay respeto por los Derechos Humanos y no hay democracia obviamente es una dictadura", ha dicho este lunes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a la prensa.