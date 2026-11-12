Ascienden a 14 los muertos y seis los heridos tras caer un minibús por un barranco en el centro de Nepal

February 23, 2026, Kathmandu, Nepal: The photo provided by RSS shows rescuers work at the acccident site of a passenger bus crash near Trishuli River in Dhading, Nepal on February 23, 2026. At least 19 people were killed and 25 others injured after a pass - Sunil Sharma / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 personas han fallecido, entre ellos al menos tres niños, y otras seis han resultado heridas este jueves tras precipitarse un microbús eléctrico por un barranco de unos 500 metros de profundidad en el distrito de Makawanpur, en el centro de Nepal, según han confirmado las autoridades.

El accidente ha tenido lugar durante la mañana en Chisapani Gadhi, en la localidad rural Bhimphedi-6, después de que el vehículo, que trasladaba a 20 pasajeros, se saliera de la carretera y cayera por una pronunciada pendiente.

En un primer momento, el balance ofrecido por las autoridades locales situaba en diez el número de fallecidos y en cinco el de heridos.

Tras conocer del incidente, ha dado comienzo una operación de rescate dirigida desde la oficina de Policía de la zona, en colaboración con el equipo de la Policía Nacional del país y la Fuerza Armada nepalí.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes por la Policía nepalí, los heridos fueron inmediatamente trasladados al hospital de Hetauda para recibir tratamiento. Tres de ellos han recibido ya el alta médica, mientras que otros tres han sido derivados a distintos hospitales para recibir "atención médica adicional".

Hasta el momento, han sido identificados once de los catorce fallecidos, seis de ellos --incluidos tres menores-- pertenecientes a la misma familia.