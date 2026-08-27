Nepal.-AMP.- Aumentan a más de 550 los desaparecidos en China tras la potente riada en Nepal

August 26, 2026, Kathmandu, Bagmati, Nepal: NUWAKOT, NEPAL - AUGUST 26: An aftermath view of flash floods and mudslides along the Trishuli River in Nuwakot, Nepal, on August 26, 2026. A catastrophic flash flood swept through Nepal's northern border region - Europa Press/Contacto/Safal Prakash Shrestha

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado que hay 558 personas desaparecidas, entre ellas 260 ciudadanos extranjeros, en su territorio a causa de las inundaciones registradas el miércoles por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, en la frontera de Nepal con China.

De esta forma, han señalado que hay tres fallecidos, por lo que no se eleva el balance de víctimas mortales pero sí salta el de desaparecidos hasta los 558, ha informado el diario oficial 'Global Times'.

"Según la información facilitada hasta el momento por las autoridades locales chinas, un total de 260 ciudadanos extranjeros siguen en paradero desconocido en las zonas afectadas, aunque se espera obtener más detalles una vez se haya realizado una verificación más exhaustiva, debido a las condiciones sobre el terreno", ha informado en rueda de prensa desde Pekín el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian.

En todo caso, ha recalcado que "todas las vidas son valiosas, independientemente de su nacionalidad" por lo que Pekín se encuentra en contacto con las embajadas extranjeras para mantenerlas informadas sobre las tareas de búsqueda y rescate.

"El deslizamiento de tierra ha causado numerosas víctimas y ha dejado a muchas personas desaparecidas tanto en China como en Nepal. La parte china expresa su más sincero pésame al Gobierno de Nepal y a todos los afectados por la catástrofe", ha señalado el portavoz, quien ha defendido la "estrecha comunicación" con las autoridades del país vecino. "La parte china está dispuesta a proporcionar ayuda de emergencia en función de las necesidades de Nepal", ha agregado.

OPERACIONES DE RESCATE

Según ha informado Lin, las autoridades chinas competentes han activado un plan de emergencia de nivel II a escala nacional para la atención de catástrofes.

Hasta la zona afectada se ha desplazado el primer ministro chino, Li Qiang, para hacer seguimiento y tras las órdenes del presidente, Xi Jingping, de liderar la respuesta política ante el desastre. Este grupo supervisará en la localidad de Gyirong las operaciones de rescate y ayuda humanitaria, y visitará al personal de rescate y ayuda humanitaria, así como a las personas afectadas por la catástrofe.

Las autoridades chinas han movilizado equipos de rescate en múltiples frentes en respuesta al deslizamiento de tierra en la frontera entre China y Nepal. Hasta Gyirong ha llegado un primer grupo de 141 rescatistas y se ha desplegado un helicóptero Mi-171 especializado en operaciones de rescate.

En la zona se encuentran efectivos de servicios de emergencia y del Ejército, pero también equipos de ingenieros, operadores de telecomunicaciones y organizaciones humanitarias, mientras se realizan tareas de rescate en el terreno.

"Confiamos en que, bajo el firme liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, la población de la zona afectada por el deslizamiento de tierra superará las dificultades y reconstruirá sus hogares", ha recalcado el portavoz de Exteriores chino.