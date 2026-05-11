Evacuadas unas 290 personas de un avión que sufrió un incendio tras aterrizar en la capital de Nepal

Archivo - July 24, 2025: Aircrafts of international and domestic carriers are seen stationed and taxiing, showcasing the growing air traffic and connectivity at Tribhuvan International Airport, Kathmandu in Nepal on July 24, 2025. The Civil Aviation Autho - Europa Press/Contacto/Sunil Sharma - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 290 personas han sido evacuadas este lunes de un avión de la aerolínea Turkish Airlines que sufrió un incendio tras tocar tierra en su aterrizaje en el aeropuerto de la capital de Nepal, Katmandú, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que ha forzado la suspensión durante menos de dos horas de las operaciones en el aeródromo.

El viceportavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, Gyanendra Bhul, ha indicado que el aparato ha sufrido un incendio en uno de los trenes de aterrizaje, lo que provocó que el avión quedara parado en una de las pistas de aterrizaje, forzando a las autoridades a suspender todas las operaciones.

Así, un total de 288 personas, entre pasajeros y tripulación, han sido evacuados del aparato, según ha recogido el diario 'The Kathmandu Post'. Las operaciones han estado suspendidas cerca de una hora y media y ya han sido retomadas.

Bhul ha especificado que el aparato será sometido a inspecciones técnicas para intentar determinar las causas del suceso. "Hemos iniciado un detallado estudio técnico del incidente", ha zanjado.

Por su parte, Yahya Üstün, vicepresidente para Comunicaciones de Turkish Airlines, ha indicado en un mensaje en redes sociales que tras "el aterrizaje normal" del aparato, un Airbus A330, "se observó humo en el tren de aterrizaje durante el rodaje" por la pista.

"Siguiendo las instrucciones de la torre de control, los pasajeros fueron evacuados de forma preventiva a través de las rampas de emergencia", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que "el proceso de evacuación se completó con éxito y no se registraron heridos".

"Se ha programado un vuelo adicional para el trayecto de regreso, mientras que nuestros equipos ya han iniciado las inspecciones técnicas de la aeronave. Las evaluaciones iniciales indican que el humo fue causado por un fallo técnico en una tubería del sistema hidráulico", ha zanjado.