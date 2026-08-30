Nepal.- AMP.- Nepal localiza al último de los tres españoles desaparecidos tras la gran riada de Rasuwa

August 28, 2026, Nuwakot, Bagmati, Nepal: TOP PICS - Nuwakot, Nepal - August 28, 2026: An aerial view shows the aftermath of massive flooding along the Bhotekoshi River, which affected low-lying areas and settlements near the riverbanks in Nuwakot, Nepal. - Europa Press/Contacto/Ap Tolang

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nepal ha localizado ya al último de los tres españoles que tenía por desaparecidos tras la devastadora riada del pasado miércoles en el municipio de Rasuwa, en la frontera con Tíbet.

La Junta de Turismo nepalí, en su última actualización de este domingo por la tarde, incluye a los tres españoles en una lista de "localizados y en contacto" junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

Por su parte, las autoridades chinas han publicado este domingo por primera vez información sobre extranjeros desaparecidos. En concreto, han informado de 261 desaparecidos de 23 países, entre los que menciona uno de España.

El país con más desaparecidos en el Tíbet es Nepal, con 104, seguido por India (49), Letonia (33), Estados Unido (18), Reino Unido (15), Australia (6), Sudáfrica (4), Malasia (3), Alemania (3), Rusia (3), Irlanda (2), Estonia (2), Francia (2), Países Bajos (2), Nueva Zelanda (2) y uno de Kazajistán, Finlandia, Lituania, Portugal, España y Hungría, ha informado en rueda de prensa el gobierno la región autónoma de Xizang (Tíbet).

Las autoridades chinas han notificado a las respectivas embajadas y consulados de los países de las personas desaparecidas, ha indicado el gobierno regional tibetano.

De momento, un total de 591 extranjeros siguen sin localizar dentro de los casi 3.000 desaparecidos por la tragedia, que deja hasta ahora un total aproximado de 804 muertos (788 en Nepal, 16 en Tíbet) y enormes daños materiales.