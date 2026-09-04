Nepal.- AMP.- Rescatadas con vida dos personas nueve días después de inundaciones en Nepal, que dejan casi 1.300 muertos

August 31, 2026, Rasuwa, Bagmati, Nepal: BETRAWATI, NEPAL, AUGUST 31, 2026: An aerial view shows widespread damage along the Trishuli River near Betrawati, on the border of Rasuwa and Nuwakot districts, following severe flooding linked to the Bhotekoshi R - Ambir Tolang / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han anunciado este viernes el rescate con vida de dos personas que quedaron atrapadas en un túnel sepultado por la devastadora inundación registrada el 26 de agosto en el norte del país, en la frontera con China, una tragedia que deja ya cerca de 1.300 muertos, según el último balance.

"Buenas noticias. Dos personas han sido rescatadas con vida en el interior del túnel de la planta hidroeléctrica Trishuli 3A", ha indicado la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha especificado que los rescatados son Kabir Maharjan y Sanjay Sah, quienes han sido sacados con vida del lugar por trabajadores de búsqueda y rescate nepalíes y extranjeros.

Por su parte, la Policía nepalí ha señalado en su último balance que hasta ahora se han recuperado 1.290 cuerpos, al tiempo que ha cifrado en 4.788 el total de desaparecidos, entre los que figuran 601 extranjeros, con miles de agentes y trabajadores de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

A las cifras ofrecidas por Nepal se suman al menos 21 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICF) ha confirmado durante la jornada la llegada al aeropuerto de la capital, Katmandú, de un vuelo con 84 toneladas de suministros humanitarios, con el apoyo de la Unión Europea (UE), de cara a su distribución entre los afectados por las riadas en la cuenca de los ríos Bhotekoshi y Trishuli.

El organismo ha resaltado que el vuelo, financiado por la UE, partió del centro mundial de suministros y logística de UNICEF en la capital de Dinamarca, Copenhague, con suministros de emergencia vitales, entre ellos kits para la diarrea acuosa aguda y equipos de diagnóstico; depósitos de agua, kits de higiene y suministros para el tratamiento del agua; tiendas de campaña; kits de ropa de invierno para bebés y niños, y material didáctico.

"Estos suministros llegan en un momento crítico para los niños y niñas y las familias afectadas por las inundaciones", ha explicado la representante de UNICEF en Nepal, Alice Akunga. "Miles de niños han visto cómo sus vidas se ponían patas arriba en cuestión de minutos. Muchos han perdido sus hogares, sus aulas y su sensación de normalidad. Este envío nos ayudará a proporcionar la ayuda que se necesita con urgencia y a llegar a los niños y las familias con servicios que protejan su salud, su bienestar y su futuro", ha sotenido.

"La generosidad de nuestros aliados, entre ellos la Ayuda Humanitaria de la UE, nos está ayudando a actuar con rapidez cuando los niños y niñas necesitan más ayuda", destacado, antes de agregar que "es fundamental contar con un apoyo continuo para ayudarlos a recuperarse, mantenerse sanos, retomar el aprendizaje y reconstruir sus vidas en las próximas semanas y meses". "Dada la enorme magnitud de la catástrofe y las importantes necesidades que persisten, cada día cuenta", ha remarcado.

En esta línea, el encargado de negocios en funciones de la delegación de la UE en Nepal, Thomas Millar, ha resaltado que el bloque "se solidariza con el pueblo de Nepal tras estas devastadoras inundaciones".

"Dado que el cambio climático aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres, estamos apoyando a las comunidades con ayuda humanitaria esencial cuando se produce una catástrofe, al tiempo que reforzamos la preparación, los sistemas de alerta temprana y las capacidades de respuesta locales para ayudar a salvar vidas y fomentar la resiliencia de cara al futuro". ha subrayado.