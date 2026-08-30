Nepal.- AMP2.- La gran riada del río Bhotekoshi deja ya más de 800 muertos y 3.000 desaparecidos en Nepal y Tíbet

GYIRONG, Aug. 29, 2026 -- Rescuers carry out search and rescue operations at the mudslide-hit Gyirong Port in Gyirong County, southwest China's Xizang Autonomous Region, Aug. 29, 2026. A fast-moving chain mudslide, triggered by a high-altitude glacier co - Lhasa fire and rescue mobile detachment / Xinhua N

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último balance de la devastadora riada del miércoles originada en el municipio nepalí de Rasuwa arroja ya un total de 804 muertos (788 en Nepal, 16 en Tíbet) y más de 3.000 desaparecidos mientras continúan las labores de búsqueda.

Los equipos de rescate están concentrando sus esfuerzos en los municipios de Rasuwa, Timure, Trishuli y Dhunche, han destacado las autoridades nepalíes, que aseguran que han rescatado a 8.730 personas. El contingente total desplegado en Nepal suma ya 19.895 personas, según destacan medios nepalíes.

"El Gobierno de Nepal es el guardián de todos y cada uno de los ciudadanos afectados por la crisis provocada por la inundación en el río Bhoekoshi, en Rasuwa", ha destacado el primer ministro nepalí, Balendra Shah, en un mensaje publicado en redes sociales. Ayudarán "a cada persona afectada" y pondrán en marcha el trabajo para una reconstrucción que no parará "hasta que se consiga completamente".

Decenas de trabajadores continúan atrapados en los túneles de las presas y centrales hidroeléctricas ubacadas en el cauce del río Bhotekoshi. Hay equipos especializados taladrando ya la roca para intentar llegar a los trabajadores atrapados en Rasuwa y Nuwakot, aunque por el momento no han logrado acceder a estos túneles.

Mientras, la ayuda que reclamaba el Gobierno nepalí a los países extranjeros ha comenzado a llegar en forma de diez aviones que han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan, en Katmandú. Se trata de vuelos procedentes de India, Estados Unidos, mán, China y Corea del Sur.

China también está muy implicada en la respuesta a la catástrofe y ha enviado dos aviones de transporte Y-20 de la Fuerza Aérea, con 13.200 piezas de suministros de ayuda de emergencia a bordo han llegado a Nepal en las últimas horas, junto con cuatro expertos chinos en rescate de túneles. Otros cinco expertos chinos en rescate de túneles llegaron a Nepal ayer para ayudar en las operaciones de búsqueda

A los 2.498 desaparecidos en Nepal se suman otros 546 en la frontera tibetana --261 de ellos extranjeros--, de acuerdo con los respectivos balances de las autoridades locales en medio del peligro de desbordamiento por los restos del tremendo alud de hielo, agua, roca y escombros por el caudal del río Bhotekoshi, que este domingo ha vuelto a desbordarse.

Drones de vigilancia desplegados en la zona detectaron, en este sentido, un deslizamiento de tierra en la ladera de una montaña, a 2,8 kilómetros río abajo del embalse de Purepuqiang Tsangpo; producto de la erosión dejada por la corriente inicial y las enormes bolsas de agua acumuladas por la riada.

La cadena estatal china, CCTV, ha confirmado que "el deslizamiento de tierra ha creado una nueva represa y se está formando un nuevo lago artificial" que podría reventar las contenciones en cualquier momento, así que el personal de rescate próximo al ahora completamente sepultado puesto fronterizo de Gyirong ha sido trasladado a zonas más seguras.