Nepal.- AMP3.- Aumentan a casi 580 los muertos por la devastadora riada en Nepal

NUWAKOT, Aug. 27, 2026 -- A drone photo taken on Aug. 27, 2026 shows a view of a massive flash flood-hit Nuwakot, Nepal. Nepal's National Disaster Risk Reduction Management Authority said that as many as 359 bodies had been recovered from flood-hit areas - Europa Press/Contacto/Sulav Shrestha

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han situado este viernes en 579 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) ha indicado que la gran mayoría de víctimas mortales se han registrado en el distrito de Chitwan, con 233, seguido del de Nawalpur, con 154. Por detrás se encuentran Gorja, con 46 fallecidos, Dhading, con 40, Nuwakot, con 37, Tanahun, con 30, Nawalparasi, con 27 víctimas mortales, y Rasuwa con 12.

El organismo ha elevado a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido, entre ellas 517 extranjeros. Este balance incluye asimismo 45 militares, 28 agentes de Policía, y 13 trabajadores de Aduanas, además de 15 de la oficina de Inmigración.

Mientras, ha cifrado el número de personas rescatadas a 4.451, incluidos 129 extranjeros, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas, tal y como reflejan estos mismos datos de la NDRRMA.

En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.

La Junta de Turismo de Nepal, por su parte, ha confirmado el rescate de uno de los tres ciudadanos españoles dados como desaparecidos tras la fuerte riada. Asimismo, ha indicado que 622 turistas siguen sin ser localizados tras el desastre, de los cuales, 473 son de nacionalidad extranjera, en su mayoría indios, 98.