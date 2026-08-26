Nepal.-AMP5.- Al menos 157 muertos por las inundaciones en el norte de Nepal, en la frontera con China

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Nepal. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

Más de 400 turistas, la mayoría de ellos extranjeros, han desaparecido cuando se dirigían hacia el monte Kailash, en la región de Tíbet

El primer ministro expresa sus condolencias por la "enorme pérdida" sufrida y moviliza "todos los recursos del Estado"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 157 personas han muerto y más de 500 se encuentran en paradero desconocido a causa de las graves inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China, según han informado este miércoles las autoridades del país.

La Policía de Nepal ha confirmado que los cuerpos sin vida recuperados por los servicios de búsqueda y rescate se concentran en siete distritos, la mayoría de ellos, 64, en Chitwan, situado más al sur. La situación ha provocado la interrupción de las comunicaciones en muchas zonas del país y dificulta las labores de rescate.

Entre los lugares que han sufrido graves daños se encuentran mercados y puestos de seguridad de la zona. Además, se estima que son 44 los efectivos del Ejército desaparecidos en Timure, Rasuwa, cerca de la frontera con China, así como 28 policías y 13 agentes de seguridad.

A estos hay que sumar 60 trabajadores de varias plantas hidroeléctricas situadas en las zonas afectadas y trabajadores de Aduanas e Inmigración, que siguen de momento en paradero desconocido, de acuerdo a un balance anterior de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

De momento, 57 heridos están siendo tratados en hospitales de todo el país, 21 de ellos en Rasuwa y otros 36 en otras zonas del país, entre ellas Katmandú, la capital, mientras que unas 250 personas han sido rescatadas hasta la fecha.

A lo largo del cauce del río, decenas de asentamientos e infraestructuras se han visto gravemente afectadas por el agua, que también ha provocado fuertes daños en China, al otro lado de la zona fronteriza, especialmente en el paso de Gyirong.

Numerosos efectivos han tenido que ser movilizados a pesar de las graves dificultades para acceder a las zonas afectadas. Para ello, cuentan con la ayuda de decenas de helicópteros y agentes de las fuerzas de seguridad, todos ellos a la espera de continuar con las labores de búsqueda y rescate, según informaciones del diario 'The Kathmandu Post'.

Las autoridades han trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y los heridos tras apuntar a un deslizamiento de tierra como principal causa del desastre al haber bloqueado el cauce de un río en Tíbet antes del desbordamiento del Bhotekoshi. Así, ha instado a los residentes de las zonas cercanas al río Trishuli a mantenerse alejadas y trasladarse a zonas seguras.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha dicho tener el "corazón apesadumbrado" ante la "enorme pérdida humana y material causada por la repentina crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa". "Esto ha conmocionado y entristecido a todo el país. Este inesperado desastre natural ha sumido a muchos de nuestros hermanos, hermanas y niños en un profundo dolor", ha expresado en un comunicado.

"En nombre del Gobierno de Nepal y en el mío propio, quiero ofrecer mi más sentido homenaje a todos los que han fallecido. Expreso mis más sentidas condolencias a aquellos hermanos y hermanas que han perdido la vida, a sus familias y lamento la pérdida de todo lo que poseían. Todo el Gobierno de Nepal y todo el país los acompaña en este dolor insoportable. Deseo una pronta recuperación a todos los heridos", ha aseverado.

Así, ha confirmado que se han movilizado "todos sus recursos y mecanismos para realizar miles de operaciones de rescate", al tiempo que ha señalado que se han convocado varias reuniones de emergencia del Gabinete, donde "se han adoptado decisiones importantes para intensificar las labores de rescate, búsqueda y socorro".

"Vivimos momentos muy delicados. Nuestra máxima prioridad es salvar la vida de los heridos, buscar a los desaparecidos y brindar seguridad a las personas afectadas. (...) El Gobierno seguirá trabajando para rescatar a los ciudadanos y normalizar sus vidas. Se intensificará la búsqueda de personas desaparecidas y se recopilará información completa sobre los heridos", ha declarado.

"Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles. El Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos. Les pido paciencia. El Gobierno asume la plena responsabilidad de su rescate, tratamiento, alimentación y refugio. En tiempos de semejante desastre, todos debemos permanecer unidos", ha zanjado.

CASI 400 TURISTAS DESAPARECIDOS

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal ha indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encuentran de momento en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.

Las autoridades han situado en 384 los turistas con los que se ha perdido el contacto, de los cuales al menos 93 son nepalíes y 291 extranjeros. Las primeras informaciones apuntan a que 105 serían indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, uno australiano y otro neerlandés. El resto de nacionalidades no han sido reveladas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no tiene constancia, a media tarde de este miércoles, de que haya "españoles afectados o ilocalizables".

En todo caso, las autoridades de Nepal han pedido a los turistas mantener la calma, estar informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales de seguridad dadas por las autoridades pertinentes.

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) ha anunciado la movilización de poco más de un millón de euros para ayudar a la Cruz Roja nepalí a "llevar asistencia" a las comunidades afectadas, especialmente a las que han quedado aisladas, ha explicado el jefe de la delegación de la FICR en el país, David Fisher.