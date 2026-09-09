Netanyahu asegura desde los Altos del Golán que la tarea pasa por "derrotar" al "régimen terrorista" de Irán

September 9, 2026, Northern Command, Israel: Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU observes operational activity from an IDF observation post on Mount Hermon near the Israeli Syrian border. The high level visit aimed to assess northern border readines - Prime Minister'S Media Ad / Zuma Press / Europa Pr

Asegura que Israel "no permitirá que ningún Ejército terrorista se establezca en la frontera"

Siria condena la "entrada ilegal" de Netanyahu a los Altos del Golán y advierte de esta "acción provocadora" y "grave escalada"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves desde el Monte Hermón, en el territorio de los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, que la tarea que queda pendiente es "derrotar" al "régimen terrorista" de Irán.

"Estamos en lo alto del monte Hermón. Damasco está justo aquí, Líbano está justo allí, los Altos del Golán sirios están justo allí, y controlamos toda la zona desde la Corona del Hermón hasta el río Yarmuk, y desde aquí hasta el mar Mediterráneo: un control absoluto como nunca antes se había visto", ha señalado el dirigente israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales desde el territorio ocupado a Siria.

En la víspera del Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío que se celebrará este viernes, Netanyahu ha incidido en que Israel "no permitirá que ningún Ejército terrorista se establezca en la frontera".

"Este es uno de los enormes logros que hemos alcanzado en la Guerra de Redención", ha dicho en referencia a la ofensiva militar en la Franja de Gaza tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023.

"Desde estas cumbres, todavía queda trabajo por hacer: la principal tarea es derrotar al régimen terrorista de Irán. Estamos muy cerca de lograrlo", ha asegurado, reiterando que "todo el eje acabará cayendo", en referencia a los grupos afines a Teherán.

"Estamos comprometidos a hacerlo, y lo haremos. Deseo un feliz Año Nuevo a los ciudadanos de Israel y a nuestros heroicos soldados que están realizando esta labor aquí", ha afirmado Netanyahu que recientemente se desplazó a la Franja de Gaza, desde donde recalcó que las tropas israelíes no se retirarán.

El Gobierno de Siria ha condenado "en los términos más enérgicos la entrada ilegal" de Netanyahu a territorio sirio, lo cual ha denunciado como "una acción provocadora y una flagrante violación de la soberanía de la República Árabe Siria, de la integridad territorial del país y del Derecho Internacional".

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores sirio ha incidido en que "la persistencia de las incursiones y agresiones israelíes en territorio sirio constituye una grave escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región".

En este sentido, ha señalado además que es en Israel, país al que se ha referido como "ocupante", en quien debe recaer la "plena responsabilidad de las consecuencias de estas violaciones".

Asimismo, ha instado a la comunidad internacional en su conjunto, incluidos la ONU y los Estados "con influencia" a que "asuman sus responsabilidades para poner fin a estas agresiones y volver al Acuerdo de Separación de 1974".